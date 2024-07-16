Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks kimdir, kaç yaşında? Thomas Matthew Crooks hakkında bilinenler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Trump'ın sağ kulağından yaralanmasıyla sonuçlanan suikast girişiminin zanlısı Thomas Matthew Crooks olarak açıklandı. Crooks olay anında kimlik taşımıyordu. Soruşturmayı yürütenler, DNA'sını kullanarak kimliğini belirledi.

Thomas Matthew Crooks hakkında bilinenler

20 Eylül 2003 doğumlu olan Crooks, Pennsylvania'da saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70km mesafedeki Bethel Park'ta yaşıyordu. Yaşadığı mahalle "orta sınıf, belki de üst-orta sınıf" olarak tanımlanıyordu. Her iki ebeveyni de lisanslı sosyal hizmet görevlisi olarak çalışıyordu. 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu.



Crooks, yüksek onur derecesiyle mezun oldu ve Allegheny County Topluluk Koleji'nden iki ay önce mühendislik bilimi alanında ön lisans derecesi aldı . Saldırı sırasında yerel bir huzurevinde diyetisyen yardımcısı olarak çalışıyordu.



Crooks'un 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçiminde ilk kez oy kullanacak olması, en çok dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.