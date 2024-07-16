Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks kimdir, kaç yaşında? Thomas Matthew Crooks hakkında bilinenler

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde silahı ateşleyen isim, Thomas Matthew Crooks olarak açıklandı. Peki, Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks kimdir, kaç yaşında? Thomas Matthew Crooks hakkında bilinenler

Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks kimdir, kaç yaşında? Thomas Matthew Crooks hakkında bilinenler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Trump'ın sağ kulağından yaralanmasıyla sonuçlanan girişiminin zanlısı Thomas Matthew Crooks olarak açıklandı. Crooks olay anında kimlik taşımıyordu. Soruşturmayı yürütenler, DNA'sını kullanarak kimliğini belirledi.

Thomas Matthew Crooks hakkında bilinenler

20 Eylül 2003 doğumlu olan Crooks, Pennsylvania'da saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70km mesafedeki Bethel Park'ta yaşıyordu. Yaşadığı mahalle "orta sınıf, belki de üst-orta sınıf" olarak tanımlanıyordu. Her iki ebeveyni de lisanslı sosyal hizmet görevlisi olarak çalışıyordu. 2022'de Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu.

Crooks, yüksek onur derecesiyle mezun oldu ve Allegheny County Topluluk Koleji'nden iki ay önce mühendislik bilimi alanında ön lisans derecesi aldı . Saldırı sırasında yerel bir huzurevinde diyetisyen yardımcısı olarak çalışıyordu.

Crooks'un 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçiminde ilk kez oy kullanacak olması, en çok dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Öne Çıkan Video

Yeni vergi düzenlemesi ile neler geliyor?

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...