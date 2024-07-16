Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. CNN'e konuşan bazı kaynaklar  ABD yetkililerinin son haftalarda İran'ın Donald Trump'a suikast girişiminde bulunacağı istihbaratını aldığını ve bu gelişme üzerine Gizli Servis'in eski başkanın etrafında güvenliği artırdığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, iddiaların asılsız ve köyü niyetli olduğunu belirtti. İran'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir" denildi.

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

'li yetkililerin, 'ın, eski ABD Başkanı 'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbirler aldığı iddia edildi.

CNN'nin bazı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, 'ın planıyla bağlantılı olduğuna dair bir bulgu olmadığı belirtildi.

SUİKAST GİRİŞİMİ ÖNCESİ "İRAN TEHDİDİ" HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİLER

ABD Gizli Servisi ve Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkililerin, cumartesi günü meydana gelen suikast girişimi öncesinde "İran tehdidi" hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, İran'ın, eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edindiği, bunun ardından da ABD Gizli Servisinin son haftalarda Trump'ı korumaya yönelik ilave tedbir aldığı ileri sürüldü.

ABD GİZLİ SERVİSİ'NDEN "MİTİNG DÜZENLEMEME" UYARISI

ABD Gizli Servisinin, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu yetkilileri dış mekanlarda miting düzenlememe konusunda uyardığı aktarılan haberde, bunların genel anlamda yapılan uyarılar arasında yer aldığı kaydedildi.

Güvenlik yetkililerinin, İran'dan olası bir tehdit konusunda bir süredir endişe duyduğu, son alınan istihbaratla Trump'a yönelik tehdit düzeyinin arttığı ifade edildi.

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı - 1

İRAN: İDDİALAR ASILSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ

'ın BM Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu. Açıklamada, 'a göre Trump'ın "İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu" olduğu belirtildi.

Trump'ın mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın, eski Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunacağı yönünde istihbarat edinildiğine ilişkin iddiaların "asılsız ve kötü niyetli olduğu" vurgulandı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Çeşme'deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...