Trump'a suikast girişiminde yeni bilgiler: "Halk dehşete kapılacak"

ABD Gizli Servisi'nin yürüttüğü soruşturma, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin önünü açan güvenlik zaaflarını doğruladı.



İki üst düzey hükümet yetkilisine göre, ajanlar silahlı saldırganın kullandığı binanın çatısını güvence altına almaları için yerel polise hiçbir zaman talimat vermedi.

"ÖZENSİZ BİR STRATEJİ"



Gizli Servis içindeki soruşturmayı aktaran yetkililer, 13 Temmuz'da düzenlenen mitingde endişe verici derecede özensiz bir strateji uygulandığını tespit ettiklerini aktardı. Alınan önlemler başkan adayının potansiyel bir tetikçi tarafından açıkça görülmesini engellemek için yetersizdi.



Yetkililer, etkinliğin güvenliğini sağlayan ajanların saldırının gerçekleştiği bina ile miting sahnesi arasında görsel bir engel oluşturmak için ağır ekipman ve bayraklar kullanmayı görüştüğünü söyledi.



Ancak miting günü gelen denetçiler, vinçlerin, kamyonların ve bayrakların o çatıdan görüş hattını engelleyecek şekilde yerleştirilmediğini tespit etti.



Yürütülen soruşturma, siyasi adayların etkinlikleri için Gizli Servis'in standart iletişim sisteminde önemli zayıflıklar buldu.

SORUŞTURMADA ORTAYA KONAN ZAFİYETLER



Butler'da yapılan soruşturmada şu bulgulara ulaşıldı:



-Ajanların potansiyel tehditleri izlemesi ve herhangi bir sorunla ilgili rapor alması gereken Gizli Servis radyo odasının, kalabalığı ve dış çevreyi gözetleyen yerel polisten gerçek zamanlı uyarılar almasının hiçbir yolu yoktu.

-Trump'ın gelişinden önce mitingde şüpheli bir adam olduğuna dair yerel polisin uyarısı Gizli Servis radyosunda geniş çapta yayınlanmadı. Bunun yerine, keskin nişancılara, garip davranan bir adamın fotoğrafını bir Gizli Servis yetkilisine mesaj olarak göndermeleri talimatı verildi.

-Gizli Servis ajanları, Trump konuşmaya başladıktan sonra o adamı takip etmeye ve tespit etmeye çalıştıklarına dair yerel polis telsiz konuşmalarını hiç duymadılar.



Demokrat Partili senatörlerden Richard Blumenthal, soruşturmayla ilgili, "Bence biz Gizli Servis'in eski başkana yönelik suikast girişimindeki başarısızlıklarını bildirince Amerikan halkı şoke olacak, şaşkına dönecek, dehşete kapılacak" ifadelerini kullandı.

