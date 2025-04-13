“Trump’a suikast için” annesini ve üvey babasını öldürdü

ABD’nin Wisconsin eyaletinde şubat ayında annesini ve üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki Nikita Casap isimli çocuğun, cinayeti ABD Başkanı Donald Trump’a suikast düzenleme ve hükümeti devirme planının bir parçası olarak işlediği ileri sürüldü.



The Mirror’ın aktardığına göre, Casap’a şubat ayında Wisconsin’deki evlerinde annesini ve üvey babasını öldürme suçlaması yöneltilmişti. Federal yetkililerin iddiasına göre, çocuk, cinayetleri Trump ve ABD hükümetine yönelik söz konusu planını uygulamaya geçirmek için gerekli olan “mali kaynakları ve özgürlüğü” elde etme saikiyle işledi.



ÇOCUĞA FEDERAL SUÇLAMA DA YÖNELTİLECEK



Mart ayında basına yansıyan haberlerde, Casap’ın tutuklandığı ve kendisine iki kez birinci dereceden cinayet, iki kez de cesedi saklama suçlaması yöneltildiği belirtilmişti. Çocuğa ayrıca 10 bin dolar değerinde mülk hırsızlığı ve para kazanma maksatlı kimlikte sahtecilik suçlaması yöneltilmişti.



Mahkeme belgeleri ise savcıların çocuğa federal suçlama da yöneltmeyi düşündüğünü ortaya koydu. Buna göre, 17 yaşındaki şüpheliye komplo, Devlet Başkanı’na suikast girişimi ve kitle imha silahları kullanma suçlaması yöneltilebilir.



TELEFON VE YAZILARINDA NAZİ İZLERİ



Waukesha County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, şüpheli çocuğun üvey babası 51 yaşındaki Donald Mayer ve 35 yaşındaki annesi Tatiana Casap, 1 Mart’ta evlerine ölü bulunmuştu. 17 yaşındaki Casap’ın telefonunda neo-Nazi “Altı Melek Örgütü” ile bağlantılı materyaller bulundu.



Federal Soruşturma Bürosu (FBI), şüpheli çocuğun yazdığı ileri sürülen belgeleri incelediğinde iddiaya göre Trump’a suikast çağrısı yapıldığını ve “beyaz ırkı kurtarmak” için devrim çağrısında bulunulduğunu gördü.

Mahkeme belgelerine göre, Casap’ın yazılarında Nazi lideri Adolf Hitler’in fotoğrafları ve kendisini selamlamak için Nazi Almanyası’nda kullanılan “Hail Hitler” ifadeleri de bulundu. Benzer şekilde “beyaz ırkı” öven ve “zafer” çağrısı yapan ifadelere de yer verildiği görüldü.



“SUİKASTLA İLGİLİ BAŞKA KİŞİLERLE DE TEMAS HALİNDEYDİ”



Federal yetkililere göre, Casap, Trump’ı öldürmek ve ABD hükümetini devirmek için başka kişiler ile de temas halindeydi. Çocuğun saldırıyı gerçekleştirmek için en az bir insansız hava aracı, patlayıcıyla ve bir kitle imha silahlı için de ödeme yaptığı belirtildi.



Bu kapsamda 9 Nisan’da hakim karşısına çıkarılan 17 yaşındaki Casap’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 7 Mayıs’ta görülecek.



ABD Başkanı Trump’a Kasım 2024’teki seçim öncesinde bir miting sırasında da suikast girişiminde bulunulmuş, Trump kulağından hafif yaralanırken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

