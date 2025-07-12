Trump’a suikast tehdidi! Teksas'ta gözaltı

ABD Teksas Batı Bölgesi Savcılığı, San Antonio kentinde yaşayan Robert Herrera isimli adamın, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

ABD Gizli Servisi, FBI ve San Antonio polisi tarafından yürütülen soruşturmaya göre 52 yaşındaki Robert Herrera, Donald Trump'ın Teksas ziyareti öncesinde sosyal paylaşım ağı Facebook'ta tehdit içerikli yorumlar yaptı.

Trump'ın yaklaşan gezisiyle ilgili bir gönderinin altına “Kaçırmayacağım” yazdı ve Trump'ın 13 Temmuz 2024'teki bir suikast girişimi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını ekledi. Bir başka yorumunda ise bir saldırı tüfeği ve dolu şarjörlerin resmini paylaştı.

Herrera, tehditlerin yayınlandığı gün olan 10 Temmuz akşamı gözaltına alındı. Donald Trump ertesi gün Teksas'ı ziyaret etti. Adam, suçlu bulunması halinde her biri beş yıla kadar hapis cezası alabilecek suçlamalarla karşı karşıya.

Soruşturma, henüz Robert Herrera'nın suikast girişimini planlayıp planlamadığı ya da düşüncesizce açıklamalar yapıp yapmadığı konusunda bir sonuca varmış değil.