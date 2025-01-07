Trump'a tarihi yanıt: Danimarka yüzlerce yıllık armasını değiştirdi

Danimarka Kralı, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları'nı daha belirgin hale getirecek şekilde değiştirerek bazı tarihçileri şaşırttı.



Bu hamle, aynı zamanda Donald Trump'a bir eleştiri olarak da görüldü.



Annesi Kraliçe Margrethe'nin 2023 yılbaşı gecesi tahttan çekilmesinin ardından tahta geçmesinin üzerinden bir yıldan az bir süre geçmişken, Kral Frederik, özerk Danimarka topraklarını ve eski koloniyi Danimarka krallığı içinde tutma niyetini açık bir şekilde dile getirdi.

500 YILDIR ÜÇ TAÇ YER ALIYORDU



Danimarka'nın önceki kraliyet armalarında 500 yıldır üç taç yer alıyor. Bu taç, 1397-1523 yılları arasında Danimarka'dan yönetilen Danimarka, Norveç ve İsveç arasındaki Kalmar Birliği'nin simgesi. Ayrıca komşusu İsveç'in de önemli bir simgesi.



Ancak güncellenen versiyonda taçlar kaldırıldı ve yerine, sırasıyla Grönland ve Faroe Adaları'nı simgeleyen, daha belirgin bir kutup ayısı ve koç figürü konuldu.



Bu adım, Grönland'ın dış ve güvenlik politikasını kontrol etmeye devam eden Danimarka ile ilişkileri konusunda artan gerginliğin yaşandığı bir dönemde geldi.

ARMA NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?



Kraliyet hanedanı, resmi belgelerde ve mühürlerde kullanılan ve unsurları 12. yüzyıla dayanan armanın “birliğin önemini güçlendirdiğini” söyledi. Üç tacın “artık geçerli olmadığı için” kaldırıldığını söyledi.



Değişikliklerin, 14 Ocak 2024'te göreve başlamasının hemen ardından atanan bir komitenin tavsiyesi üzerine yapıldığı belirtildi.



1819'dan bu yana kraliyet arması 1903, 1948 ve 1972'de olmak üzere üç kez değiştirildi. Ancak son değişiklikler bazı kesimlerde şok etkisi yarattı.

TRUMP, GRÖNLAND'I İSTİYOR



Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ABD'nin Grönland'ı satın almasını istediğini tekrar dillendirmişti.



Grönland başbakanı Múte Egede, 1960'lar ve 70'lerdeki zorla doğum kontrolü skandalının soruşturmalarına yanıt olarak yakın zamanda Danimarka'yı soykırımla suçladı.



Reuters'a konuşan yerel bir hükümet yetkilisi, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Salı günü Grönland'ı ziyaret etmesinin beklendiğini, bunun özel bir ziyaret olduğunu ve yerel yetkililerle görüşmeyeceğini belirtti.



Trump daha sonra bir sosyal medya gönderisinde seyahatin gerçekleştiğini doğrulayarak, "Grönland inanılmaz bir yer ve eğer ulusumuzun bir parçası olursa, insanlar bundan muazzam bir şekilde faydalanacak. Onu çok vahşi bir dış dünyadan koruyacağız ve değer vereceğiz. Grönland'ı tekrar harika yapalım!" ifadelerini kullandı.

