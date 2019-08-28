ABD Dışişleri Bakanlığı Komisyonu'nun açıklamasında, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği vurgulandı.
"Türkiye’nin çıkarlarına hitap edecek olan ortaklık Kremlin’le değil ABD’yle yapacağı ortaklıktır” ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması konusunda daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi suçlamıyorum. Felaket olan, bu meselenin Obama yönetimine dayanması’’ demişti.
Trump'a Türkiye'ye yaptırım çağrısı
NTV HaberDünya
S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci bataryasının Türkiye’ye sevkiyatı başladı. Sistemin ilk parçaları Rusya'dan Ankara'ya getirildi. Bu gelişmenin hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Komisyonu'nun açıklamasında, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği vurgulandı.