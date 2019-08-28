ABD Dışişleri Bakanlığı Komisyonu'nun açıklamasında, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği vurgulandı.

"Türkiye’nin çıkarlarına hitap edecek olan ortaklık Kremlin’le değil ABD’yle yapacağı ortaklıktır” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması konusunda daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi suçlamıyorum. Felaket olan, bu meselenin Obama yönetimine dayanması’’ demişti.