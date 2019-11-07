Trump'a Türkiye'ye yaptırım uygula çağrısı

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdikleri mektupta, Türk ve Türkiye'nin destekledikleri silahlı güçlerin üzerinde anlaşılan "güvenli bölge" dışında Suriyeli Kürtlere saldırdıkları iddialarının doğruluğu sorgulandı.



Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'In de aralarında bulunduğu 5 senatör tarafından imzalanan mektupta, bu iddiaların doğrulanması halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımlarla cevap verilmesi istendi.



Mektupta, "Bu doğrultuda, yönetimden hızlı bir şekilde 17 Ekim anlaşmasının uygulanması için ekonomik yaptırımları devreye sokacak önlemler almasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.



Söz konusu senatörler, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çekmesine en fazla karşı çıkan kongre üyeleri arasındaydı.

