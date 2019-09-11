Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görevde üçüncü yılı dolmak üzere. Başkan Trump sürekli olarak kıdemli danışmanlarını değiştirmesiyle gündemde.

ABD Başkanı son olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı kovduğunu açıkladı. Bolton'ın görevden alınmasıyla Trump üç yılı dolmadan üç güvenlik danışmanını kovmuş oldu.

Amerikan Başkanı, üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak şahin bir ismi seçti. Eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi John Bolton, Irak'ın işgalini hazırlayan isimlerden biriydi.



İran, Irak, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela, Yemen ve Küba'da rejim değişikliği istiyordu.



John bolton, 519 gün yani yaklaşık 17 ay görev yaptı. İngiliz basını, Trump'ın, Bolton'ın bıyıklarından hoşlanmadığını yazdı.



Ancak asıl sorun, birebir çalıştığı Amerikan Başkanı'yla hemen her konuda ters düşmesiydi.



Bolton, Afganistan'da Taliban ile yürütülen müzakereye, Trump'ın Kuzey Kore lideriyle görüşmesine karşıydı.

"POMPEO'NUN ZAFERİ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton





Dışişleri Bakanı Mike pompeo ile uyumlu çalışmıyor, kamuoyunda Trump'ın yerine kendi görüşlerini savunuyordu.



Trump, üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın da görevine böylece son verdi.



Bolton'un gidişi, basında, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun zaferi olarak yorumlandı.



Eski CIA Başkanı Pompeo, Bolton ile yaklaşık aynı dönemde, Rex Tillerson'ın yerine Dışişleri Bakanlığı'na getirilmişti.

FLYNN VE MCMASTER DA GİTMİŞTİ



Trump yönetiminin ilk Ulusal güvenlik Danışmanı Michael Flynn'di. Flynn'in sonunu, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesine ilişkin yürütülen FBI soruşturması getirdi.



Flynn, kampanya döneminde Rusya'nın Washington büyükelçisiyle görüştüğü ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı.



Trump, Flynn'in yerine yine emekli bir asker olan Herbert Raymond McMaster'ı getirdi.



McMaster, Flynn'den daha uzun süre görev yaptı. Ancak Trump onunla da yollarını ayırdı. General McMaster, geçen yıl mart ayında yoğun baskı üzerine istifa etti.



Amerikan basını Trump ile McMaster'in kişisel olarak hiçbir zaman uyum sağlayamadığını yazdı.

FBI BAŞKANI COMEY'İ DE GÖREVDEN ALDI

Görevden alınması kamuoyunda en çok yankı yaratan isimlerden biri de FBI Başkanı James Comey oldu. FBI, Rusya'nın amerikan seçimlerine müdahalesini soruşturuyordu.



Trump, katıldığı bir televizyon programında, bu soruşturmadan dolayı hayalkırıklığına uğradığı için Comey'i görevden aldığını açıkladı.