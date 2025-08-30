Trump'a yargı şoku: "Gümrük vergilerinin çoğu yasalara aykırı"
ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın birçok ülke için değişik oranlarda uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğuna hükmetti.
Mahkeme, Yüksek Mahkeme'ye itirazların yapılabilmesi için söz konusu gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalabileceğine karar verdi.
Karara ilişkin ABD yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
