Trump'a yeni suikast girişimi: Bir şüpheli gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 adayı Donald Trump, Florida'da hedef alındı.

Trump'ın, Mar-a-Lago konutunun yakınlarındaki West Palm Beach'te golf oynadığı sırada yakınlarından silah sesleri duyulduğu ancak güvende olduğu açıklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok" denildi.

OLAY YERİNDE AK-47 SİLAHI BULUNDU

ABD basınında yer alan haberlere göre ateş, golf sahasının dışından açıldı. Gizli Servis ajanlarının da silahlı bir şüpheliye ateş açtığı belirtildi.



Öte yandan çevrede bulunan çalılıklarda bir adet AK-47 otomatik silahın bulunduğu bildirildi. Palm Beach Emniyet yetkilisi ise Trump'ın saldırgandan 400 ile 500 metre uzakta olduğunu söyledi.

Amerikan Gizli Servisi olayla ilgili soruşturma başlattı.



HARRIS'TEN PAYLAŞIM: ABD'DE ŞİDDETİN YERİ YOK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in olayla ilgili bilgilendirildiği açıklandı.



Harris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da saldırı girişimi sonrası Trump'la konuştuğunu belirterek, "Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı" paylaşımını yaptı.