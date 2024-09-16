Trump'a yeni suikast girişimi: Bir şüpheli gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık adayı Donald Trump, yeni bir silahlı saldırnın hedefi oldu. FBI, olayın bir suikast girişimi olduğunu söylerken ABD gizli servisi, golf sahasında şüpheli bir kişiye ateş açıldığını açıkladı. Saldırı sonrası açıklama yapan Trump, "Güvendeyim, asla teslim olmayacağım” dedi. Şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Trump'a yeni suikast girişimi: Bir şüpheli gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 adayı , Florida'da hedef alındı.

'ın, Mar-a-Lago konutunun yakınlarındaki West Palm Beach'te golf oynadığı sırada yakınlarından silah sesleri duyulduğu ancak güvende olduğu açıklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok" denildi.

OLAY YERİNDE AK-47 SİLAHI BULUNDU

basınında yer alan haberlere göre ateş, golf sahasının dışından açıldı. Gizli Servis ajanlarının da silahlı bir şüpheliye ateş açtığı belirtildi.

Öte yandan çevrede bulunan çalılıklarda bir adet AK-47 otomatik silahın bulunduğu bildirildi. Palm Beach Emniyet yetkilisi ise Trump'ın saldırgandan 400 ile 500 metre uzakta olduğunu söyledi.

Amerikan Gizli Servisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

HARRIS'TEN PAYLAŞIM: ABD'DE ŞİDDETİN YERİ YOK

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in olayla ilgili bilgilendirildiği açıklandı. 

Harris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkünün yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da saldırı girişimi sonrası Trump'la konuştuğunu belirterek, "Tanıdığım en güçlü insanlardan biri. İyi bir ruh halinde ve ülkemizi kurtarmak için her zamankinden daha kararlı" paylaşımını yaptı.

Trump'a yeni suikast girişimi: Bir şüpheli gözaltına alındı - 1 ABD basını, şüphelinin Ryan W. Routh olduğunu iddia ediyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

saldırı girişimi sonrası destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" söyledi.

"Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim" ifadelerini kullandı.

PENSİLVANYA MİTİNGİNDE VURULMUŞTU

, Pensilvanya'da 13 Temmuz'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimine uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump, olay yerinden çıkarılırken Gizli Servis, saldırganın miting alanı dışından ateş edilirek öldürüldüğünü açıklamıştı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı “ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç” sözleriyle değerlendirmiş ve güvenlik güçlerine teşekkür etmişti.

Trump'a yeni suikast girişimi: Bir şüpheli gözaltına alındı - 2

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