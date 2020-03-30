Trump: Corona virüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.



Trump, Beyaz Saray'da corona virüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"



Trump, Beyaz Saray'ın açıkladığı corona virüs önlemleri konusunda yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Corona virüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık" dedi.



Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 124 bin 686'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.

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