Trump'dan Gazze İstikrar Gücü açıklaması: "Yakında hazır olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin muhafazası için kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.



Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Air Force One'da Katar Emiri'ni ağırlayan Trump, bir soru üzerine Gazze'de kalıcı barışın sağlanması gerektiğini söyledi.



Trump, Gazze'ye konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin bir soruya ise "İstikrar gücü yakında zamanda hazır olacak" dedi.

Trump, gerekirse Katar'ın da söz konusu güç için asker göndereceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, adeta kördüğüme dönüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmeye ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin'den yapılan "görüşme olacak" açıklamasına karşın Trump "Bir barış anlaşmasına varılabileceğini düşünene kadar Putin ile görüşmeyeceğim" ifadelerini kullandı.