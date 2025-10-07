Trump'tan Greta'ya: Baş belası, doktora gitmeli.

ABD Başkanı Trump, dün Sumud Filosu aktivisti Greta Thurberg için yaptığı açıklamada, "O sadece bir baş belası. Yani artık çevreyle ilgilenmiyor mu? Öfke kontrolü sorunu yaşıyor, sanırım bir doktora gitmeli. Eğer izlediysen genç bir insan için çok öfkeli, çok çılgın." dedi.

Trump'ın 22 yaşındaki bir aktivist için bu sözleri fazlasıyla ağır.

ABD Başkanı'nın genç bir aktivistle ne sorunu olabilir?

2019 yılına gidildiğinde sorunun kaynağını görmek mümkün.

Greta Thunberg, 23 Eylül 2019 tarihinde BirleşmiŞ Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.

İsveçli iklim aktivisti, "Kitlesel bir yok oluşun başlangıcındayız ve siz sadece paradan ve sonsuz ekonomik büyüme masallarından bahsediyorsunuz," dedi, "Nasıl cüret edersiniz?" diye sordu.

Trump, bu konuşma yapıldığında ilk başkanlık dönemindeydi ve bu konuşmayı dinledi. Trump, aynı tarihte, Thunberg'in bu konuşmasına alay ederek yanıt verdi.

TRUMP THUNBERG İLE ALAY ETMİŞTİ

Sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, Twitter'da "Parlak ve harika bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız gibi görünüyor. Onu görmek çok güzel!" diye yazdı.

Trump'ın bu paylaşımının altına yüzlerce eleştiri yorumu yapıldı, "ABD Başkanı 16 yaşındaki asperger sendromu olan bir kızla dalga geçiyor." denildi.

Trump'ın hoşlanmadığı kişilere sosyal medyadan alay ederek yanıt verdiği biliniyor. ABD Başkanı bu yöntemini yine kullanıyor.

Greta Thunberg, şimdi Sumud Filosu aktivisti olarak gündemde. Thurberg, daha önce de İsrail'in Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasını kırmak için oluşturulan filolarda yer almıştı.

Trump, çevre aktivistlerini sevmiyor ve ilk kez başkan seçilmeden önce paylaştığı Twitter mesajlarında da iklim değişikliğinin "Çinliler tarafından ABD'nin ekonomik gücünü baltalamak için uydurulduğunu." ileri sürmüştü.



Trump'ın Thunberg'i yine böyle eleştirmesi ve ağır nitelemelerde bulunması, İsrail'e verdiği destekle ilgili olabilir. ABD Başkanı, 20 maddelik Gazze Planı için yoğun diplomasi yürütüyor.