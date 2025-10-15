Trump'tan Hamas'a tehdit: Ateşkese uymazlarsa tek sözümle Gazze'deki savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes anlaşmasına uymaması halinde bir sözüyle İsrail ordusunun Gazze'deki savaşa yeniden başlayabileceğini söyledi.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de savaşın yeniden başlaması durumunda Hamas'ı yenmek için kapsamlı bir plan hazırlanması talimatını verdi.

HAMAS: BULABİLDİĞİMİZ TÜM CENAZELER TESLİM EDİLDİ



Öte yandan İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında hayatını kaybeden rehine ve mahkûmların cenazelerinin teslim süreci devam ediyor.



Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları, şu ana kadar tüm canlı rehinelerin ve bulabildikleri tüm cenazelerin teslim edildiğini açıkladı.



Açıklamada, "Kalan cenazelerin bulunması ve toplanması için özel ekipmanlar gerekiyor. Biz ateşkes anlaşması şartlarına bağlı kalmaya devam ediyoruz" denildi.

2 İSRAİLLİ REHİNENİN CENAZESİ DAHA TESLİM EDİLDİ



Hamas, 2 İsrailli rehinenin daha cenazesi akşam saatlerinden teslim etti.

İsrail ordusu 2 rehinenin cenazesinin Kızılhaç ekipleri tarafından teslim edildiğini açıkladı.



ESİR CENAZELERİNİN TESLİMİNDE SON DURUM



Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.



İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle geriye kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.