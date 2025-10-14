Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes kapsamında 20 rehinenin sağ salim teslim edildiğini ancak iş bitmediğini söyledi. Trump, "İkinci aşama şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında hayatını kaybeden rehine ve mahkûmların cenazelerinin teslim süreci sürüyor.
Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.
İSRAİLLİ REHİNELERİN CENAZELERİ TESLİM EDİLİYOR
Hamas'ın elinde toplam 24 rehine cenazesinin bulunduğu biliniyordu. Hamas, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti.
Hamas, bu akşam 4 İsrailli rehinenin cenazesinin daha nakil işlemlerinin başlayacağını duyurdu.
İsrail'in yarın açılması beklenen Refah Sınır Kapısı'nı ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek açmayacağı aktarılmış, Hamas'ın Gazze'deki tüm ölü esirlerin cenazesini teslim edememesi bahane olarak sunulmuştu.
KIZILHAÇ: UZUN ZAMAN ALACAK
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden rehinelerin teslim edilmesinin zaman alacağını belirtti. Kızılhaç, Gazze'nin enkazından bedenleri bulmanın zorluğuna dikkat çekti.
ICRC sözcüsü Christian Cardon, “Bu, hayatta olan kişilerin serbest bırakılmasından daha büyük bir zorluk. Bu çok büyük bir zorluk” dedi. Cardon, bunun günler veya haftalar sürebileceğini, cenazelerin belki de bulunamayacağını sözlerine ekledi.
İSRAİL: GAZZE'YE YAKIT VE GAZ GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK
Öte yandan İsrail, Birleşmiş Milletler'e çarşamba gününden itibaren Gazze'ye 300 yardım tırının gireceğini açıkladı. Bu sayı anlaşılan sayısının ancak yarısına tekabül ediyor.
İsrail ayrıca insani yardım ile ilgili özel ihtiyaçlar haricinde Gazze'ye yakıt ve gaz girişine izin verilmeyeceğini de bildirdi.
İSRAİL, 55 MİLYON TONLUK ENKAZ YARATTI
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu ifade etti. İlk temizleme çalışmalarında enkazdan en az üç cansız bedenin çıkarıldığı bildirildi. Bu sayının artması bekleniyor.
REHİNE VE ESİRLERİN DURUMU
Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Hamas dün sabah, yaşayan 20 İsrailli rehineyi Gazze'den serbest bırakmıştı. İsrail ise karşılığında hapishanelerde tutulan 1.966 Filistinli esiri salıvermişti.
Filistinli grup Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu"nu başlattığında 251 kişiyi rehin alarak Gazze'ye götürmüştü.
Bunların çoğu, daha sonra öldüğü doğrulanan birkaç kişi de dahil olmak üzere, daha önce yapılan iki kısa süreli ateşkes sırasında teslim edildi. Ancak Hamas, son ateşkes yürürlüğe girene kadar 47 rehineyi elinde tutmaya devam etti. 2014 yılında önceki bir çatışmada öldürülen bir İsrail askerinin naaşı da Gazze'de tutuluyordu.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.