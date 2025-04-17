Trump göçe "savaş" açtı: Güney sınırına zırhlı araçlar gönderildi

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin göç karşıtı politikalarının bir parçası olarak ABD ordusunun güney sınırına onlarca zırhlı savaş aracı gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu adımın Trump’ın orduya federal bölgeye yerleşme izni veren emrinin öncesinde gerçekleştiği belirtildi.



CBS News haber sitesinin aktardığına göre, Başkan Trump, geçen hafta ABD-Meksika sınırında Kaliforniya’dan New Mexico’ya kadar uzanan bölgedeki yaklaşık bin 126 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 18,2 kilometre derinliğindeki bir alanın ordunun kontrolüne geçmesine karar vermişti. Söz konusu emirde ABD’nin “çeşitli tehditlerin saldırısı altında olduğu” ileri sürülmüştü.

Bu adım, iç hukukun uygulanması için askeriyenin kullanılmasına yönelik yasağın “etrafından dolanma” çabası olduğu çünkü söz konusu toprakların bu sayede artık ordu üssü olacağı belirtildi. Bu emir verilmeden önce ise ABD ordusunun 5 Nisan tarihinde Teksas eyaletinin El Paso bölgesindeki Fort Bliss’e 50’yi aşkın Stryker savaş aracı gönderdiği ortaya çıktı.



SINIRI GEÇEN GÖÇMEN KENDİSİNİ ASKERİ BİR ALANDA BULACAK



Savaş alanı için tasarlanmış söz konusu araçlar, Trump’ın güney sınırını kapatma planının merkezinde yer alıyor. Stryker araçlarındaki termal ve kızılötesi kameraları kullanan askerlerden olan Carlos Zamorra, araçlarda “hiçbir silah sisteminin olmadığını” belirterek “Sadece tarama ve tespit için kameraların kapasitelerini kullanıyoruz” diye konuştu. Zamorra, Stryker araçlarının “bir mil kadar ötedeki küçük bir fareyi” dahi tespit edebildiğini söyledi.



Söz konusu adım ise Trump’ın ABD sınırına dair planının sadece duvar çekmek ile sınırlı olmadığını ortaya koydu. Verilen son emir ve gönderilen zırhlı araçlarla birlikte Meksika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmenler, sınırı aştıklarında kendilerini askeri bir tesisin içinde bulacak, bu da askerlere gözaltı işlemi yapma izni verecek. Bundan önce gözaltı işlemini ABD Sınır Devriyesi ile eyalet polisi ve yerel polis birimleri yapabiliyordu.



Stryker araçları en fazla dokuz kişi taşıyor. Fort Bliss’teki araçların henüz hareket etmediği ancak Sınır Devriyeleri’nin istemesi halinde devriye gezebilecekleri ifade ediliyor.