Trump’ı eleştiren Fransız bilim insanının ABD’ye girişi reddedildi

Fransa’nın Araştırma Bakanı Philippe Baptiste, Fransız bir bilim insanının telefonunda Başkan Donald Trump yönetimini eleştiren mesajlar bulunduğu için ABD’ye girişinin reddedildiğini açıkladı.



Bakan Baptiste, olayın Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) çalışanı olan bilim insanının, Houston yakınlarında düzenlenecek bir konferansa katılmak üzere seyahat ettiği sırada yaşandığını belirtti.



The Guardian'da yer alan habere göre, Baptiste, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Araştırmacı, Trump yönetiminin araştırma politikaları hakkında kişisel görüşlerini meslektaşları ve arkadaşlarıyla yazışarak ifade etti. Bu mesajların bulunduğu telefon nedeniyle, Amerikan yetkilileri araştırmacının ABD’ye girişini reddetti” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, görüş özgürlüğü ve akademik özgürlüğün korunması gerektiğini vurgulayan Bakan, bu değerlerin savunulmaya devam edileceğini belirtti.



Olayın 9 Mart’ta gerçekleştiği ve ABD yetkililerinin, bilim insanını “nefret dolu ve komplocu mesajlar” ile suçladığı bildirildi. Ancak, FBI tarafından yapılan soruşturmanın ardından suçlamaların düşürüldüğü kaydedildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

"ABD'DE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ZAYIFLIYOR"



Baptiste, Trump yönetimini ve Elon Musk’ı bilimsel araştırmalara yapılan büyük kesintiler nedeniyle eleştirirken, Fransa’nın ABD’den araştırmacıları kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. Araştırmacıların Fransa’ya taşınmasını teşvik eden Baptiste, 12 Mart’ta yaptığı bir televizyon konuşmasında, ABD’deki bilimsel araştırmaların giderek zayıfladığına dikkat çekti.



Baptiste, aynı zamanda Elon Musk’ın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2027'de kapatılmasını önerdiği söylemini de eleştirerek, “Bu açıklamalar mantıksız” dedi.