Trump'ı kızdıran fotoğraflar: Beyaz Saray'daki kavganın nedeni belli oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünyanın gündemine oturan Beyaz Saray kavgasını neyin başlatmış olabileceğini açıkladı. Zelenski'nin iddiasına göre tartışma, Ukraynalı liderin yanında götürdüğü fotoğraflarla başlamış olabilir. İşte Ukrayna-ABD ittifakına darbe vuran kavganın fitilini ateşleyen olay...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donald Trump'la arasındaki büyük çekişmeyi tetikleyen nedeni açıkladı.
Şubat ayında Beyaz Saray'da iki müttefik arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme, kısa sürede dünya medyası önünde hararetli bir tartışmaya dönüşmüştü.
ZELENSKİ KAVGANIN NEDENİNİN ANLATTI
İki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen ateşli çatışmanın üzerinden bir ay geçtikten sonra Zelenski, Time dergisine verdiği röportajda ABD başkanını neyin tetiklemiş olabileceğini açıkladı.
Zelenski , boks hayranı olan Trump'a hediye etmek üzere arkadaşı Ukraynalı boksör Aleksandr Usyk'in dünya ağır sıklet şampiyonluk kemerini de yanında getirmişti.
ÖNCE ESİRLERİ GÖSTERDİ
Ancak bunun yerine ABD başkanına önce, Rus esareti sırasında Ukraynalı esirlerin "korkunç derecede zayıflamış" hallerini gösteren bir dizi fotoğraf verildi.
Trump, Zelenski'den fotoğrafları alıp karıştırmaya başladığında, "Bu zor bir konu" dedi.
ZELENSKİ PİŞMAN DEĞİL
İddiaya göre söz konusu fotoğraflar, Trump'ın Ukraynalı tutuklulara yönelik işkenceden sorumlu tutulduğunu hissetmesine neden oldu. Bu noktadan sonra ise toplantı "aşağı yönlü bir gidişata" doğru savruldu.
Ancak Zelenski, Trump'ın insanlığına dokunmaya çalışırken önce fotoğrafları gösterdiği için pişman değil.
Ukraynalı lider bu seçimi hakkında, "Ailesi, sevdikleri, çocukları var. Her insanın hissettiği şeyleri hissetmeli. Göstermek istediğim şey değerlerimdi. Ama sonra, konuşma başka bir yöne gitti." dedi.
Trump, saldırı altındaki ülkenin liderine parmağını sallayarak, "Kağıt oynuyorsunuz, milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz" dedi.
PEKİ KEMERE NE OLDU?
Hediye etmek için götürdüğü kemerin başına ne geldiği sorulduğunda Zelenski, "Bilmiyorum. Belki hala orada duruyor." yanıtını verdi.
Çıkan sert tartışmanın ardından çıkan arbedede, kemeri masanın üzerinde bırakmıştı.
Time'ın haberine göre, Beyaz Saray çalışanları kemeri bulup Trump'ın özel yemek odasına götürdü.
"Başarısız diplomasinin hatırası" olarak nitelenen bu kemer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun altın çağrı cihazı ve Vladimir Putin'in yolladığı Trump portresi gibi diğer hediyelik eşyalarla birlikte sergileniyor.
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