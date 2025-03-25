Trump'ı kızdıran fotoğraflar: Beyaz Saray'daki kavganın nedeni belli oldu

ZELENSKİ PİŞMAN DEĞİL



İddiaya göre söz konusu fotoğraflar, Trump'ın Ukraynalı tutuklulara yönelik işkenceden sorumlu tutulduğunu hissetmesine neden oldu. Bu noktadan sonra ise toplantı "aşağı yönlü bir gidişata" doğru savruldu.



Ancak Zelenski, Trump'ın insanlığına dokunmaya çalışırken önce fotoğrafları gösterdiği için pişman değil.



Ukraynalı lider bu seçimi hakkında, "Ailesi, sevdikleri, çocukları var. Her insanın hissettiği şeyleri hissetmeli. Göstermek istediğim şey değerlerimdi. Ama sonra, konuşma başka bir yöne gitti." dedi.



Trump, saldırı altındaki ülkenin liderine parmağını sallayarak, "Kağıt oynuyorsunuz, milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz" dedi.



PEKİ KEMERE NE OLDU?



Hediye etmek için götürdüğü kemerin başına ne geldiği sorulduğunda Zelenski, "Bilmiyorum. Belki hala orada duruyor." yanıtını verdi.



Çıkan sert tartışmanın ardından çıkan arbedede, kemeri masanın üzerinde bırakmıştı.



Time'ın haberine göre, Beyaz Saray çalışanları kemeri bulup Trump'ın özel yemek odasına götürdü.



"Başarısız diplomasinin hatırası" olarak nitelenen bu kemer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun altın çağrı cihazı ve Vladimir Putin'in yolladığı Trump portresi gibi diğer hediyelik eşyalarla birlikte sergileniyor.