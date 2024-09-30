Trump'ı kızdıran heykel: Tüm ABD'yi dolaşacak!

ABD'de Başkanlık seçimlerine bir ay kadar bir süre kalmışken seçim yarışı yükselerek devam ediyor.



Las Vegas'a yapılan yeni bir heykel ise tartışmalara neden oldu. Eski Bakan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın çıplak şekilde tasvir edildiği heykel, eski başkanı kızdırdı.



Betonarme demir üzerine köpükten yapılmış, 13 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki heykelin “Çarpık ve Müstehcen” isimli bir sergi kapsamında tüm ABD’yi dolaşacağı belirtildi.



Serginin organizatörlerine göre, heykel “kasıtlı olarak, şeffaflık, kırılganlık ve siyasi figürlerin kamusal kişiliği hakkında cesur bir açıklama” amacı taşıyor.