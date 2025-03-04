Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek: "Kimse daha fazla hak etmiyor"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Başkan Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi.



Issa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bugün Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğim. Kimse bunu daha fazla hak etmiyor" ifadelerini kullandı.



Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptığı görüşme sırasında, "Bana asla Nobel Barış Ödülü vermeyecekler. Bu çok kötü bir şey. Ben bunu hak ediyorum ama bana asla vermeyecekler" demişti.



Eski ABD başkanları Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter ve Barack Obama, Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.