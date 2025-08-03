Trump'ı soruşturan eski savcıya "siyasi eylem" soruşturması

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli evrakları malikanesinde saklama soruşturmalarına ilişkin davaları yürüten ve 2025 başında görevinden istifa eden Özel Yetkili Savcı Jack Smith hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'de bağımsız federal bir kurum olan Özel Danışmanlık Ofisi, soruşturma haberlerini doğrulayan bir açıklama yaptı.



Buna göre, 2022 yılının kasım ayında o dönemki Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından Trump'a yönelik soruşturmayı yürütmek üzere atanan savcı Smith hakkında soruşturma başlatıldı.



Soruşturmanın gerekçesinde Smith, "belirli kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan federal bir yasa olan Hatch Yasası'nı ihlal etmekle" suçlandı.



"2 SANİYEDE KOVACAĞIM" DEMİŞTİ

Smith, Kasım 2024 başkanlık seçimleri öncesinde o dönem aday olan Trump aleyhine iki federal dava açmıştı.

Trump, seçim öncesi yeniden seçilmesi durumunda Smith’i “iki saniyede kovacağını” söylemişti.



Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Smith davaları düşürmüş ve her iki dava da mahkemeye taşınmamıştı.



Cumhuriyetçiler Smith'in Trump'ı siyasi saiklerle hedef aldığını savunurken, Demokratlar ise Trump yönetiminin Smith'i siyasi gerekçelerle soruşturduğunu iddia ediyor.