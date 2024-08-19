Trump'ı üzen seçim anketi! Harris farkı 7 puana çıkardı

ABD'de yapılan son ankete göre, seçmenlerin yüzde 48'i Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklerken, yüzde 41'i de rakibi Donald Trump hakkında olumlu düşünüyor. Bu son anket ile Harris ve Trump arasındaki puan farkı 7'ye çıkarken, seçmenlerin desteğinin yön değiştirdiği dikkat çekiyor.

Trump'ı üzen seçim anketi! Harris farkı 7 puana çıkardı

Associated Press (AP), NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yeni bir seçim anketi düzenledi.

Ankette, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris'e destek oranlarının çarpıcı şekilde arttığı tespit edildi.

Buna göre, Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oy oranı yüzde 83 iken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Trump'ın kazanacağı görüşünde.

Genel olarak 'li seçmenlerin yüzde 48'i seçimlerde Harris hakkında olumlu düşünürken, yüzde 41'i ise Trump'ı destekliyor.

KADIN SEÇMENLER HARRIS'İ İSTİYOR

Harris, kadın seçmenler arasında daha popülerken, Trump ise erkekler tarafından daha çok tercih ediliyor.

AP'nin NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile daha önce yaptığı ankette, ABD'lilerin Trump'ı ekonomi yönetimi, Harris'i ise demokrasiye bağlılıkta iyi bulduğu belirlenmişti.

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