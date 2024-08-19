Trump'ı üzen seçim anketi! Harris farkı 7 puana çıkardı

Associated Press (AP), NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yeni bir seçim anketi düzenledi.

Ankette, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris'e destek oranlarının çarpıcı şekilde arttığı tespit edildi.



Buna göre, Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oy oranı yüzde 83 iken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Trump'ın kazanacağı görüşünde.



Genel olarak ABD'li seçmenlerin yüzde 48'i seçimlerde Harris hakkında olumlu düşünürken, yüzde 41'i ise Trump'ı destekliyor.

KADIN SEÇMENLER HARRIS'İ İSTİYOR



Harris, kadın seçmenler arasında daha popülerken, Trump ise erkekler tarafından daha çok tercih ediliyor.



AP'nin NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile daha önce yaptığı ankette, ABD'lilerin Trump'ı ekonomi yönetimi, Harris'i ise demokrasiye bağlılıkta iyi bulduğu belirlenmişti.