Trump'ı yargılayan savcıya tehdit yağmuru

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi "sus payı" davası süresince 100'ü aşkın tehdit aldığını açıkladı. Saldırganlığın boyutu Bragg'ın daha önce karşılaştığının çok üzerinde.

Trump'ı yargılayan savcıya tehdit yağmuru

Eski Başkanı 'ın tarihi sus payı davasında savcılık yapan Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Trump'ın suçlu bulunmasının ardından 100'den fazla tehdit aldı. Bu sayı, savcının geçtiğimiz yıl aldığı tehditlerin tamamından daha fazla.

New York Polis Teşkilatı güvenlik biriminin analiz ettiği tehditler arasında nefret dolu ırkçı mesajlar, "Bragg'in Başı Belada" gibi kaygı verici yorumlar yer alıyor.

E-postalardan biri ThisMeansWar (BuSavaşİlanıdır) adlı bir adresten gönderilmiş.

Mahkeme kayıtlarına göre, saldırganlığın boyutu Bragg'ın daha önce karşılaştığının çok üzerinde.

Mayıs ayında sona eren sus payı davası boyunca, siyahi savcı Bragg, bir dizi ırkçı tehdit almaya devam etti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Ofisine de tehdit mesajları ve içlerinden biri gizemli bir beyaz toz içeren çok sayıda zarf gönderilmişti; bunların arasında "ALVIN: SENİ ÖLDÜRECEĞİM" yazılı bir mektup da vardı.

Sus payı davasına dahil olan yetkililere yönelik olası riskler, New York yetkililerinin eski başkana karşı konuşma yasağı kararı almalarında önemli bir gerekçe olmuştu.

Gündemden düşmeyen dava sırasında Trump, mahkeme sürerken sosyal medyada paylaştığı tanıklara ve jüriye yönelik 10 ifade nedeniyle 10 bin dolar para cezasına çarptırılmış ve davaya bakan yargıç, kararı çiğnemeyi sürdürmesi halinde kendisini hapse atmakla tehdit etmişti.

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