Trump ile Miçotakis sınırdaki göçmenleri konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan'ı sınırındaki mülteci akınına karşı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklama şöyle: "Görüşmede Başkan Trump, Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti."

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI 117 BİNİ GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

YUNAN POLİSİNDEN GAZ BOMBASI