Trump'ın 2020'de hiç vergi ödemediği ortaya çıktı

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 yıllık vergi kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Temsilciler Meclisi'nin 2015 ve 2020 yılları arasını kapsayan raporuna göre, Trump bu yıllar arasında, ticari kayıplar nedeniyle çok az vergi ödedi veya hiç ödemedi.

Raporda Trump'ın başkanlık görevindeki son 2 yılında zorunlu olan denetimleri gerçekleştirmediği de ortaya koyuldu. Temsilciler Meclisi'nin Yollar ve Araçlar Komitesi üyeleri, Trump'ın başkanlık görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İNCELENMESİNİ REDDETMİŞTİ

Temsilciler Meclisi Komitesi'nin vergi beyannamalerini incelemesi, her siyasi parti başkanı için geçerli olan bir gelenek. Ancak Trump, başkanlık döneminin son üç yılında bu incelemeye girmeyi reddetmişti.

Trump vergi beyannamelerinin yayınlanmasından sonra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi bölünmenin derinleşeceğini iddia etti.Eski Başkan, Demokratların her şeyi kendisine karşı silah olarak kullandığını belirtti.

Yeni yılla birlikte Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk Cumhuriyetçilere geçecek. Bu nedenle raporların değişimden kısa süre önce açıklanması dikkat çekti.

Donald Trump, geçen ay 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu.

Bir görevli, Trump'ın vergi beyannamelerini komite toplantısına götürürken

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE TRUMP ARASINDA "VERGİ KAVGASI"



Genelde ABD başkanlarının gönüllü beyan ettikleri vergi kayıtları hususunda Trump, başkan olduğu süreçte Kongrenin vergi kayıtlarını incelemesini reddediyordu.



Temsilciler Meclisi Mali Mevzuat Komitesi ile Trump arasında yaşanan hukuki çekişmenin ardından Yüksek Mahkeme, kasım ayında vergi kayıtlarının Komiteye gönderilmesini onaylamıştı.



Öte yandan, 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratların yeni Kongre göreve başlamadan Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlaması, ABD kamuoyunun dikkatini çekti.



2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump ise kendisi hakkındaki vergi kaçakçılığı ile gelir ve varlıkları konusunda yanlış bilgi verme gibi suçlamaları reddediyor.