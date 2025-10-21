Trump'ın 250 milyon dolarlık hayali: Beyaz Saray'da yıkım başladı

Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 90 bin metrekarelik balo salonunun inşaatı için yıkım başladı.

İnşaata yaklaşık 250 milyın dolar harcanacak.

Salonun 999 kişi kapasiteli olacağını söyleyen Cumhuriyetçi Başkan Trump, “150 yılı aşkın bir süredir, her başkan Beyaz Saray'da büyük partiler, devlet ziyaretleri vb. için insanları ağırlayabilecek bir balo salonu olmasını hayal etmiştir” dedi.

Demokratlar ise Amerikan halkına hitap etmeyen bu projeyi eleştiriyor. Temsilci Darren Soto, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: “Trump'ın milyarder balo salonu. Bu bir utanç. İkinci Altın Çağa hoş geldiniz."

PLANLA GERÇEK TUTMUYOR

Bu proje, dünyanın en tanınmış binalarından birini dönüştürecek ve mevcut yapının boyutunu neredeyse iki katına çıkaracak.

Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamada, salonun inşaatının mevcut binayı etkilemeyeceğini söylemişti ancak ABD basınına göre planların büyüklüğü göz önüne alındığında, bu gerçekçi görünmüyor.

ABD Başkanı geçen hafta, balo salonunun inşaatının finansmanına yardımcı olmayı kabul eden çok sayıda şirket yöneticisiyle Beyaz Saray'da akşam yemeği yemişti.

FIRST LADY'LERİN ALANI

Tarihsel olarak First Lady'lerin alanı olarak bilinen Doğu Kanadı, Beyaz Saray kompleksinde Trump'ın kendi imajına göre yeniden şekillendirmeyi henüz başlatmadığı son parçalardan biriydi.

Oval Ofis ve Kabine Odası ise altınla kaplandı.