Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonuna mahkeme engeli

ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray'ın yıkılan Doğu Kanadı'nın bulunduğu alana 400 milyon dolarlık bir balo salonu inşaatının durdurulmasına hükmetti.



1'e karşı 2 oyla alınan kararda, "Her başkan Beyaz Saray'ın geçici kiracısıdır, sahibi değil. Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'ı temelden yeniden şekillendiremez. Başkanın, mevcut ve gelecekteki tüm Başkanların ve ABD halkının kullanımı için tasarlanmış ve bakımı yapılmış olan bu mülk üzerinde anayasal olarak atanmış hiçbir yetkisi yoktur ve böyle bir yetki iddiasında da bulunmaz. ABD tarihinde bir Başkanın tek taraflı olarak ve özel olarak toplanan fonları kullanarak Kongre'nin inşa edilmesine izin verdiği ve ABD vergi mükelleflerinin ödediği Beyaz Saray'ın önemli bölümlerini yıktığı hiçbir örneğe rastlamadık." ifadeleri kullanıldı.



Temyiz mahkemesi, Ulusal Tarihi Koruma Vakfı'nın geçtiğimiz yıl Trump yönetiminin Doğu Kanadı'nı yıkıp Kongre'den izin almadan 8 bin 360 metrekarelik balo salonu inşa etmeye başlaması üzerine açtığı davada verilen ihtiyati tedbir kararını onaylamış oldu. Temyiz mahkemesi ayrıca Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme 'ye itiraz edebilmesi için kararını 14 gün süreyle askıya aldı.



Washington yönetiminim büyük resmi etkinlikler için ve Beyaz Saray'ın güvenliğini korumak için gerekli olduğunu belirttiği balo salonu planı, Trump'ın Washington'ın merkezindeki hükümet binaları ve ulusal anıtların görünümünü yeniden şekillendirmeye yönelik çeşitli girişimlerinin en büyüğü olarak biliniyor.

TRUMP'TAN KARARA TEPKİ: DERHAL İTİRAZ EDECEĞİZ



ABD Başkanı Donald Trump temyiz mahkemesi kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hem Obama hem de Biden döneminde görev yapmış 2 Temyiz Mahkemesi hakimi, Washington DC'nin ve ülkemizin ulusal güvenliği için son derece gerekli olan Askeri Merkez'e karşı oy kullandı. Karar askıya alındı ve bir süre yürürlüğe girmeyecek. ABD Yüksek Mahkemesine derhal itiraz edeceğiz. Ordu ve Gizli Servis, bu korkunç, siyasi amaçlı ve yasa dışı kararı, tüm kompleksin ülkemizin ve ayrıca gelecekteki tüm başkanların korunması için inşa edildiği göz önüne alındığında ulusal güvenlik tehdidi olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.