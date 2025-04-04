Trump'ın 5 milyon dolarlık "Altın Kart"ı ": Üzerinde kendi resmi var

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere, 5 milyon dolarlık yeni “altın kart”ının tasarımını gösterdi. Kartın üzerinde Trump'ın kendi resmi yer alıyor.

New York Post'a göre şubat ayında Trump, tıkanmış ve hantal EB-5 vize programını etkin bir şekilde yenileyerek, cebi dolu yabancılara “yeşil kart ayrıcalıkları-artı” sunacak altın kartlar satmaya başlama planlarını açıklamıştı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “5 milyon dolar karşılığında bu sizin olabilir. Bu kartların ilkiydi. O kartın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu altın kart Trump kartı” dedi.

Trump ilk alıcının kendisi olduğunu söyledi ancak ikinci alıcının kim olduğundan emin olmadığını iddia etti. Kartın muhtemelen iki haftadan kısa bir süre içinde çıkacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada binden fazla altın kart satıldığını ve dünya genelinde 37 milyondan fazla kişinin bu kartlardan satın alma imkanına sahip olduğunu belirtmişti.

ALTIN KART NEDİR? NE İŞE YARAYACAK?

Altın kart sisteminin temelinde, ABD'ye yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yapan yabancı uyruklulara, vatandaş olmayanlara daimi ikamet hakkı vermesi ve vatandaşlığa giden bir yol yaratması bakımından vizeden farklı olan yeşil kart alma imkanı veren EB-5 vize programının yenilenmesi yatıyor.

New York Post'un bildirdiğine göre yabancıları belirli işyerlerine kilitleyen bazı vizelerin aksine, yeşil kartlar göçmenlere nerede çalışacaklarını seçme esnekliği veriyor.

Kongre 1990'larda EB-5 vize programını farklı eşik koşullarıyla oluşturmuştu. Lutnick daha önce yaptığı açıklamada 36.5 trilyon dolarlık ulusal borca atıfta bulunarak, "EB-5 için şu anda 250 bin kişilik bir sıra var. Bu altın yeşil kartlardan 200 bin tanesi borcumuzu ödemek için 1 trilyon dolar eder."

25 YILDA 135 BİNDEN FAZLA EB-5 VİZESİ VERİLDİ

Program katılımcılarından oluşan Invest In the USA (IIUSA) ticaret birliğinin verilerine göre, son yirmi beş yılda 135 bin 518 EB-5 vizesi verildi.

EB-5 sisteminin yenilenmesi süreci basitleştiriyor ve yabancıların kırsal ya da yüksek işsizlik oranına sahip bölgelere yatırım yapma tercihlerini azaltıyor.

Öte yandan bazı yönetim gözlemcileri, altın kart sisteminin yolsuzluğa yol açtığına dair endişelerini dile getirdi. Diğer ülkeler de zengin göçmenleri çekmek için benzer programlar uyguluyor.

