Trump’ın 60 milyon dolarlık golf sahasına "Gazze cezası" kestiler

Donald Trump'ın İskoçya’daki golf sahası, Filistin yanlısı protestocular tarafından hedef alındı.



İskoçya'daki Turnberry'den gelen fotoğraflarda, binaların kırmızı boyayla boyandığı görülüyor.



Sahanın en prestijli deliklerinden birkaçı, protesto grubu Palestine Action tarafından kazılırken, bir yeşil alana 3 metre yüksekliğinde harflerle 'Gazze satılık değildir' yazıldı.



Bu tepki, Trump'ın Gazze Şeridi'ni “ele geçirme” ve şatafatlı bir turizm merkezine dönüştürme planlarını ortaya koyduğu “Ortadoğu Rivierası” önerisini ortaya koymasının ardından geldi.



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Palestine Action grubu, “Trump Gazze'ye kendi mülkü gibi davranmaya çalışırken, kendi mülkünün de elinin altında olduğunu bilmelidir” diye yazdı.



Trump'ın planı, Gazze'nin iki milyonluk nüfusunu zorla yerinden edeceği gerekçesiyle küresel çapta eleştirildi. İngiliz Daily Mail gazetesine göre ABD'li eleştirmenler Trump’ın vizyonunun ülkeyi potansiyel olarak “kanlı bir işgalci güç” rolüne sürükleyip sürüklemeyeceğini merak ediyor.