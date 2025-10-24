Trump'ın açıklamalarıyla yeniden gündemde: Filistin direnişinin sembol ismi Mervan Bergusi

Hayatının büyük bir kısmını İsrail hapishanelerinde geçiren Bergusi, Filistin siyasi hareketinde Fetih liderlik kadrosunda olmasına rağmen tüm tarafların üzerinde uzlaştığı Filistin siyasi hareketi için önde gelen isimler arasında gösteriliyor.



Filistin Fetih Hareketi'nin liderlik kadrosundan Bergusi, Hamas ve İsrail arasındaki 13 Ekim'de gerçekleşen esir takası için yapılan müzakerelerinde serbest kalması istenen Filistinli liderlerin arasında en üst sırada yer aldı.

TRUMP "BİR KARAR VERECEĞİM" DEDİ



ABD Başkanı Trump, Amerikan Time dergisine 15 Ekim'de verdiği mülakatta, Bergusi'nin kendisine sorulduğunu, bunu değerlendireceğini söyledi.



Trump ayrıca, Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi hakkındaki soruya "Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Sorulan soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bu konuda bir karar vereceğim.” şeklinde cevap verdi.



ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini de içeren açıklamalarına İsrail'deki aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, Bergusi'nin serbest kalmayacağı ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararının "egemenlik adımı" olduğunu savunarak tepki gösterdi.



AŞIRI SAĞCI BAKAN, BERGUSİ'NİN HÜCRESİNİ BASMIŞTI



İsrail basını, 67 yaşındaki Bergusi'nin Remon Hapishanesi'ndeki hücresinde Ağustos'ta Ben-Gvir'in baskın ve sataşmasına uğradığı görüntüleri paylaşmıştı.



Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.



Bergusi’nin eşi Fadva Bergusi, Facebook hesabından eşini "tanıyamadığını" belirterek, "Filistinli tutukluların ne yaşadığını kabullenemediğini" belirtmişti.