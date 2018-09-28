İlişkili Haberler Trump ve Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh için zor gün

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh cinsel taciz suçlamarıyla yüzleşiyor. Suçlamalardan birini yönelten Christine Blasey Ford, bugün Senato Komitesi’nde ifade verdi. Ford’un hemen ardından komitede Kavahaugh dinlendi.



Yaşadığı taciz olayını komiteye tüm ayrıntılarıyla anlatan Ford, "Bana saldıran kişinin Kavanaugh olduğundan yüzde 100 eminim" dedi. İddiaların odağındaki Kavanaugh ise "Kimseye cinsel saldırıda bulunmadım" şeklinde kendini savundu.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ford, ifadesinin bazı yerlerinde gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 4 saat süren oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan Ford, bu kadar uzun süre beklemiş olmasının nedenini yaşadığı travma olarak açıkladı.



Ford, 36 yıl önce Kavanaugh tarafından yapılan bir saldırının hayatını "şiddetli" bir şekilde etkilediğini söyleyerek; 1982'de 15 yaşındayken , 17 yaşında olan Kavanaugh'un bir partide kendisine cinsel saldırısı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Ford’un ise odadan kaçarak kurtulduğunu belirtti.



"BU İDDİALAR HESAPLANMIŞ BİR SİYASİ OYUN"



Ford'un ardından ifade vermeye başlayan Kavanaugh ise suçlamaları reddederek masum olduğunu söyledi, hakkındaki cinsel saldırı iddialarını “karalama kampanyası” olarak niteledi.



Kavanaugh "Ailemin itibarına zarar verdiler. Bu iddialar hesaplanmış siyasi bir oyun” diye konuştu.



Saygın bir yargıç olduğunu belirten Kavanaugh "Ford'un birisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını sorgulamıyorum ama ben yapmadım" dedi.



TRUMP TWEET ATTI



ABD Başkanı Donald Trump, Kavanaugh hakkında tweet atarak şu ifadeleri kullandı:



“Yargıç Kavanaugh, ABD’ye onu neden aday gösterdiğimi açıkça gösterdi. İfadesi güçlüydü, dürüstlüğünü perçinledi. Demokratların açık arama ve yıkım stratejisi rezalet ve bu süreç tamamen bir utançtır ve onların erteleme, engelleme ve karşı koyma çabalalarıdır. Yüksek mahkeme bu durumu oylamalı!”