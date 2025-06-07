Trump’ın affı da yetmedi: Aşırı sağcı gruptan bakanlığa 100 milyon dolarlık dava

ABD’de 2021 yılında Kongre binasına yapılan baskınla bağlantılı olarak haklarında mahkumiyet kararı verilen aşırı sağcı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubunun beş lideri, ABD hükümetine 100 milyon dolarlık dava açtı. Davacılar, yargı sürecinde haklarının ihlal edildiğini savundu.



Beş isim, Joe Biden’ın kazandığı 2020 seçiminin ardından Kongre’ye düzenlenen baskını planladıkları ve baskına katıldıkları suçlamasıyla mahkum edilmişti. Trump, bu sene başında Kongre baskınıyla ilgili hakkında yargılama ya da mahkumiyet kararı olan kişileri ya affetmiş ya da cezalarını azaltmıştı.



“ANAYASAL HAKLARIMIZ ÇİĞNENDİ”



BBC’nin haberine göre, Henry "Enrique" Tarrio, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl ve Dominic Pezzola tarafından Florida’da dün açılan davada, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve savcıların soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde “kişisel önyargılarıyla” hareket ettiği ileri sürüldü.



Davacılar, Trump’ın “siyasi müttefiklerini cezalandırmak ve onlara baskı uygulamak” için anayasal haklarının çiğnendiğini de savundu.



“HUKUK SİSTEMİNİN İHLALİNE MARUZ BIRAKILDIK”



Davacılardan Tarrio, 2021 yılında Kongre’ye düzenlenen saldırıyı planlamaktan suçlu bulunmuş, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu, beş isimden birine verilen en uzun hapis cezası olmuştu. Tarrio’ya yöneltilen suçlamalar arasında nadiren yöneltilen suçlamalardan biri olan “kışkırtıcı komplo” da yer almıştı. Diğer dört Proud Boys liderleri de benzer hapis cezalarına çarptırılmış ve hapis cezaları almıştı.



Mahkumiyet kararları ise beraberlerindeki yaklaşık bin 500 kişi ile birlikte ABD Başkanı Trump tarafından bozulmuştu. Trump, resmen göreve geldikten hemen sonra aldığı af kararlarını imzalarken “Bu insanları mahvettiler… Bu insanlara yaptıkları şey şok edici. Ülkemizin tarihinde nadiren bunun gibi bir şey var” demişti.



Cuma günü açılan davada, Proud Boys’un beş lideri “hukuk sisteminin korkunç ve sistematik bir şekilde ihlal edilmesine” maruz bırakıldıklarını iddia etti. Davacılar, savcıları delilleri tahrif etmek ve görgü tanıklarına gözdağı vermekle de itham etti.



Davada halihazırda Trump’ın atadığı Pam Bondi’nin bakanlığındaki Adalet Bakanlığı davalı olarak yer aldı.