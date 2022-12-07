Trump'ın aile şirketi suçlu bulundu (Trump'ın adaylığı tehlikede mi?)

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Donald Trump'ın aile şirketi, "Trump Organizasyon" vergi kaçaklığından suçlu bulundu.



ABD'nin Manhattan eyaletinde görülen davada şirketin Finans Direktörü Allen Weisselberg, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. Şirket aleyhinde ifade verdi.

Üst düzey yöneticilerin tazminatlarına ilişkin vergilerin beyan edilmediği ve tazminatların ödenmediği belirlendi.

Trump Organizasyon firmasının yöneticilere hediyeler ve diğer kayıt dışı ödemeler yaparak vergi makamlarını dolandırdığı aktarıldı.



Şirket hakkında vergi kaçakçılığının yanı sıra dolandırıcılık planı, komplo ve iş kayıtlarını tahrif etme dahil 17 suçlama vardı.



Trump'ın aile şirketi bu suçlamaların tamamından da suçlu bulundu.



Hukuk uzmanları, şirketin 1,6 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

TRUMP'IN ADAYLIĞINI ETKİLER Mİ?



Davada Trump'ın şahsına yönelik herhangi bir yargı kararı yok. Ancak Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Trump'ın soruşturma altında olduğunu söyledi.



Trump hakkında bu davalar başkan adaylığına yönelik de soru işaretlerini beraberinde getirdi. Trump geçen ay Kongre Ara Seçimi'nden sonra 2024'te başkan adayı olacağını açıklamıştı.



Kendisi hakkındaki tüm suçlamaları redderek, davaları siyasi kariyerini hedef alan 'Cadı avı' olarak nitelendiriyordu.