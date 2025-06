Trump’ın “Altın Kart”ına büyük ilgi: 68 bini aşkın kişi başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyunda “Altın Kart” olarak bilinen ve 5 milyon dolarlık yatırım karşılığında ABD’de yasal oturum hakkı verilmesini öngören programına yaklaşık 70 bin kişinin başvurduğu bildirildi. Kartı almak için 68 bin 703 kişinin bekleme listesinde olduğu bilgisi verildi.



BİR SAATTE BİN KİŞİ DAHA KAYIT YAPTIRDI



The Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, Trump’ın kabinesinde Ticaret Bakanı olarak görev yapan Howard Lutnick ve bakanlığı, geçen hafta, söz konusu programıa ilgilenenlerin kayıt yaptırması için “trumpcard.gov” internet sitesini açtı. Kullanıcılardan temel iletişim bilgileri, isimleri, e-posta adresleri ve dünyanın hangi bölgesinde yaşadıklarına dair bilgi paylaşılması istendi.



Lutnick, pazartesi sabahı bir açıklama yaparak 67 bin 697 kişinin bekleme listesinde olduğunu bildirdi. Bir saat içinde bu sayı, 68 bin 703’e yükseldi.



“TRUMP, BÖYLE ŞEYLERİ ÖNEMSİYOR”



ABD Ticaret Bakanı, gazeteye yaptığı açıklamada, “Kart, altından yapılacak. Güzel olacak… Donald Trump bu tür şeyleri takdir ediyor. Nasıl göründüğünü umursuyor. Nasıl hissettirdiğini umursuyor. Yani, bunu derinden önemsiyor; eğer bunu satın alacaksanız, Amerika’ya bu yatırımı yapacaksanız, size güzel bir şey vermemiz gerektiğini düşünüyor” dedi.



Lutnick, söz konusu vize fikrinin, Trump’a bağış yapan milyarderlerden John Paulson’dan çıktığını anlattı.



Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD Ticaret Bakanlığı, yaz boyunca on binlerce “Trump kartı” basmayı planlıyor. Lutnick de 200 bin vizenin ABD Hazinesi’ne 1 trilyon dolar getireceğini söyledi.



Mayıs ayında Trump’ın Körfez turuna katılarak Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Lutnick, burada da Altın Kart tanıtımı yapmıştı. Lutnick, “Ne zaman uluslararası yöneticilerle görüşsem her zaman onlarla bunun üzerinden geçip onlara bunu satıyorum… Kendime engel olamıyorum” dedi.