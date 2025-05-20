Trump'ın "Altın Kubbe" hazırlığı: İzlenecek yolu açıklayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma bakanı Pete Hegseth ile birlikte “Altın Kubbe” (Golden Dome) füze savunma sistemi projesi ile ilgili Oval Ofis’te bir açıklama yapacağını duyurdu.



Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Orgeneral Michael Guetlein’in de etkinlikte hazır bulunması bekleniyor. İsmini vermek istemeyen bir yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Guetlein muhtemelen bu projede liderlik görevine getirilecek.



Altın Kubbe projesinin maliyetinin on milyarlarca doları bulması ve hayata geçirilmesinin yıllar alması bekleniyor. Tartışmalı program, hem siyasi denetim hem de finansman belirsizliği nedeniyle zorluklarla karşı karşıya.

ALTIN KUBBE NEDİR?

Altın Kubbe, Trump'ın Ocak 2025’teki bir başkanlık kararnamesiyle duyurulan ve kara, deniz ve uzaydan gelebilecek balistik, hipersonik ve seyir füzelerine karşı çok katmanlı bir koruma sağlayacak “ileri nesil” bir savunma kalkanı girişimi.

Sistem; uydu tabanlı erken uyarı ve izleme ağları, yer ve deniz platformları üzerinden kurulacak savunma birimleri, lazer silahları ile komuta-kontrol altyapısını bir araya getirerek kapsamlı bir koruma kalkanı kurmayı amaçlıyor.

Maliyetinin onlara değil yüz milyarlara varabileceği, tam kapasitede devreye alınmasının ise 2030’lar civarını bulacağı öngörülüyor. Proje yönetimi ve geliştirme çalışmaları; U.S. Space Force, Lockheed Martin, SpaceX, Palantir ve Anduril gibi hem kamu hem de özel sektör aktörlerinin işbirliğine dayanacak.