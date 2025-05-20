Trump'ın "Altın Kubbe" projesini başlattı: "Vatanımızı koruyacak"

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, 175 milyar dolarlık Golden Dome (Altın Kubbe) adlı füze savunma kalkanı projesi için nihai tasarımı seçtiğini ve projeyi yönetecek ismi belirlediğini duyurdu. Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, ABD Uzay Kuvvetleri Generali Michael Guetlein’in bu iddialı savunma programının başına getirileceğini açıkladı.



Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Altın Kubbe'nin “vatanı koruyacağını” vurgularken, Kanada’nın da projeye katılmak istediğini belirtti.



Trump tarafından ilk olarak Ocak ayında talimatı verilen Altın Kubbe projesi, Çin ve Rusya’dan gelebilecek tehditleri engellemeye yönelik olarak uzaya yerleştirilecek bir uydu ağı aracılığıyla füze tespit, takip ve önleme yeteneği sağlamayı hedefliyor. Sistem, yüzlerce uydudan oluşan bir ağla çalışacak.



175 milyar dolarlık maliyetiyle Altın Kubbe'nin hayata geçirilmesi yıllar sürecek. Program hem siyasi tartışmaların odağında hem de finansman açısından belirsizliklerle karşı karşıya.

DEMOKRATLAR ENDİŞELİ

Demokrat Partili bazı milletvekilleri, özellikle ihalelerin şeffaflığı konusunda ve Trump’ın yakın müttefiklerinden Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in süreçte öne çıkması nedeniyle endişelerini dile getirdi. Savunma sisteminin temel bileşenlerinin inşasında SpaceX’in yanı sıra Palantir ve Anduril gibi şirketler de öne çıkıyor.



Altın Kubbe projesi, İsrail’in kara tabanlı Demir Kubbe (Iron Dome) savunma sisteminden esinlenerek geliştirildi. Ancak Trump’ın projesi çok daha büyük çapta ve karmaşık. Uydu tabanlı geniş bir gözetim ağına ek olarak, fırlatılan saldırı füzelerini kalkıştan hemen sonra imha etmeye yönelik ayrı bir saldırı uydusu filosunu da içeriyor.



Salı günü yapılan bu açıklama, Pentagon’un Golden Dome’u oluşturan füzelerin, sistemlerin, sensörlerin ve uyduların test edilmesi ve tedarik edilmesine yönelik süreci resmen başlattığını gösteriyor.

ALTIN KUBBE NEDİR?

Altın Kubbe, Trump'ın Ocak 2025’teki bir başkanlık kararnamesiyle duyurulan ve kara, deniz ve uzaydan gelebilecek balistik, hipersonik ve seyir füzelerine karşı çok katmanlı bir koruma sağlayacak “ileri nesil” bir savunma kalkanı girişimi.

Sistem; uydu tabanlı erken uyarı ve izleme ağları, yer ve deniz platformları üzerinden kurulacak savunma birimleri, lazer silahları ile komuta-kontrol altyapısını bir araya getirerek kapsamlı bir koruma kalkanı kurmayı amaçlıyor.

Maliyetinin onlara değil yüz milyarlara varabileceği, tam kapasitede devreye alınmasının ise 2030’lar civarını bulacağı öngörülüyor. Proje yönetimi ve geliştirme çalışmaları; U.S. Space Force, Lockheed Martin, SpaceX, Palantir ve Anduril gibi hem kamu hem de özel sektör aktörlerinin işbirliğine dayanacak.