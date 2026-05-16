Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs'ta Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyarette, Putin ve Şi'nin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

Açıklamada, Putin ve Şi'nin "2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları" adlı etkinliğin açılış törenine katılacağı ve görüşmelerin ardından üst düzey ortak bildiri ile hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer bazı ikili belgelerin imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

Putin ve Şi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.

PEKİN'DEKİ ABD-ÇİN ZİRVESİ

Şi, bu hafta Pekin’de ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmüştü.

Tarafların Tayvan, ticaret, teknoloji yaptırımları ve küresel güvenlik başlıklarını ele aldığı görüşmede, iki liderin ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi ve iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldığı açıklanmıştı.

"Harika" bir ziyaret geçirdiğini belirten Trump, bu süre zarfında çok sayıda ticaret anlaşması yaptıklarını bildirmişti.

Trump, Çin'le ticaret hakkında çok sayıda konuda hemfikir olunduğunu belirtirken, görüşmede gümrük tarifeleri konusunun ele alınmadığını da aktarmıştı.

Tahran hükümetinin nükleer programına değinen Trump, "Bunu son derece kesin bir şekilde söyleyebilirim. İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak." demişti.