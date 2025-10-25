Trump'ın Asya seyahati başladı
ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyaretinin ilk durağı Malezya'ya doğru yola çıktı. Trump ziyaretine dair açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya seyahati başladı.
Malezya'ya doğru yolan çıkan Trump, uçağa binişi öncesi konuştu.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin öneminden bahsetti. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Çin'in önemli rol oynayabileceğini söyledi. Görüşmede ayrıca Tayvan meselesinin de ele alınacağını aktardı.
ABD Başkanı Trump, Asya ziyareti kapsamında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeye tamamen açık olduğunu belirtti. Trump'ın beş gün sürmesi planlanan ziyaretinde Malezya'nın yanı sıra Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
- Donald Trump
- Asya
- Çin