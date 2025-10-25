ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya seyahati başladı.



Malezya'ya doğru yolan çıkan Trump, uçağa binişi öncesi konuştu.



Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin öneminden bahsetti. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Çin'in önemli rol oynayabileceğini söyledi. Görüşmede ayrıca Tayvan meselesinin de ele alınacağını aktardı.



ABD Başkanı Trump, Asya ziyareti kapsamında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeye tamamen açık olduğunu belirtti. Trump'ın beş gün sürmesi planlanan ziyaretinde Malezya'nın yanı sıra Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.