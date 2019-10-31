Trump'ın azil süreci resmen başladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini resmen başlatan tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Trump karara, "Amerikan tarihinin en büyük cadı avı!" mesajıyla tepki gösterdi.

trump daeş abd suriye271019.JPG
trump daeş abd suriye271019.JPG

NTV Haber 31.10.2019 - 19:12 Son Güncelleme : 31.10.2019 - 19:32

İlişkili Haberler

Trump: Senatoda biz kazanacağız

Trump: Senatoda biz kazanacağız

Son dakika haberi! Azil sürecini resmen başlatan ve sürecin detaylarını içeren tasarı, 196'ya karşı 232 evet oyuyla kabul edildi. Buna göre azil soruşturması kapsamındaki ifadeler kamuya açık olarak verilebilecek. Tasarı ile ayrıca, Trump'ın ve avukatlarının ne tür haklara sahip olacağı belirlendi.
Beyaz Saray'dan karara tepki gecikmedi. Trump, sosyal medya mesajında "Amerikan tarihinin en büyük cadı avı" diye yazdı, "Azil aldatmacası amerikan borsalarını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi partiden yapılan açıklamada ise "Demokratlar 2020 seçimlerinde Trump'ı yenemeyeceklerini anlayınca bu yolu deniyorlar" ifadelerine yer verildi.

Oylama, azil sürecinin muhalefetteki Demokrat Parti'nin kontrolünü elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde alacağı destek açısından ilk sınav olarak değerlendiriliyordu.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...