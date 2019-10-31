Trump'ın azil süreci resmen başladı

Son dakika haberi! Azil sürecini resmen başlatan ve sürecin detaylarını içeren tasarı, 196'ya karşı 232 evet oyuyla kabul edildi. Buna göre azil soruşturması kapsamındaki ifadeler kamuya açık olarak verilebilecek. Tasarı ile ayrıca, Trump'ın ve avukatlarının ne tür haklara sahip olacağı belirlendi.

Beyaz Saray'dan karara tepki gecikmedi. Trump, sosyal medya mesajında "Amerikan tarihinin en büyük cadı avı" diye yazdı, "Azil aldatmacası amerikan borsalarını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyetçi partiden yapılan açıklamada ise "Demokratlar 2020 seçimlerinde Trump'ı yenemeyeceklerini anlayınca bu yolu deniyorlar" ifadelerine yer verildi.



Oylama, azil sürecinin muhalefetteki Demokrat Parti'nin kontrolünü elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde alacağı destek açısından ilk sınav olarak değerlendiriliyordu.