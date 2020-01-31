Trump'ın azil yargılamasında "yeni tanık" düğümü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında sona yaklaşıldı. Soru cevap kısmı tamamlanırken, yargılama yeni tanıkların dinlenmesi konusuna kilitlendi. Mahkemeye yeni tanık çağırılması için yapılacak oylamadan ret oyu çıkması halinde Trump'ın aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

trump abd azil yargılama310120.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasının oylamasında kilit rol oynayacak Cumhuriyetçi senatör Lamar Alexander ise, "Daha fazla tanık dinlenmesine gerek olmadiğini "söyledi.

Senato'da azınlık durumundaki Demokratların yeni tanık dinlenmesi konusundaki oylamayı kazanmak için Alexander'ın da aralarında olduğu beş Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyacı bulunuyordu.

16 saat süren soru-cevap bölümüne ise, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un piyasaya sürülmesi planlanan kitabındaki Ukrayna bölümü damga vurdu.

Demokratlar, Bolton'un tanık olarak dinlenmesini isterken, Trump'ın avukatları Bolton'un ifadesinin "güvenilmez" olduğunu öne sürdü.

Senato'da bu akşam yapılacak oylamada "yeni tanıkların çağrılması" reddedilirse, yargı süreci kısa kesilmiş olacak.

Bu durumda yapılacak oylamada ABD Başkanı'nın aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...