ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasının oylamasında kilit rol oynayacak Cumhuriyetçi senatör Lamar Alexander ise, "Daha fazla tanık dinlenmesine gerek olmadiğini "söyledi.



Senato'da azınlık durumundaki Demokratların yeni tanık dinlenmesi konusundaki oylamayı kazanmak için Alexander'ın da aralarında olduğu beş Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyacı bulunuyordu.



16 saat süren soru-cevap bölümüne ise, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un piyasaya sürülmesi planlanan kitabındaki Ukrayna bölümü damga vurdu.



Demokratlar, Bolton'un tanık olarak dinlenmesini isterken, Trump'ın avukatları Bolton'un ifadesinin "güvenilmez" olduğunu öne sürdü.



Senato'da bu akşam yapılacak oylamada "yeni tanıkların çağrılması" reddedilirse, yargı süreci kısa kesilmiş olacak.



Bu durumda yapılacak oylamada ABD Başkanı'nın aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.