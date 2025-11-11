Trump'ın barış planı çıkmaza girdi: Gazze ikiye mi bölünecek?

Reuters Uluslararası Haber ajansına konuşan Avrupalı yetkililere göre, Gazze'nin de facto olarak ikiye bölünmesi ihtimali giderek güçleniyor.

Reuters, 18 kaynağa dayandırarak hazırladığı haberinde, Trump'ın Gazze planının ateşkesten öteye geçmesinin zorlaştığına dikkat çekti.

Planın bir sonraki aşaması İsrail'in belirlenen sarı hattın daha fazla gerisine çekilmesini, Gazze'de geçiş yönetimi oluşturulmasını ve çok uluslu güvenlik gücünün Gazze'ye sevk edilmesini öngörüyor. Çokuluslu istikrar gücü, Hamas'ın silahsızlandırılmasından da sorumlu olacak.

NE ZAMAN VE NASIL UYGULANACAK?

Ancak plan, herhangi bir takvim veya bu aşamaların nasıl uygulanacağına dair bir mekanizma içermiyor. Reuters'a göre Hamas silahsızlanmayı redderken İsrail, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin Gazze'nin de kontrolünü almasına karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan Trump planı uyarınca uluslararası istikrar gücü ve Gazze'deki geçici yönetim iki yıl boyunca görev yapacak. Ancak Avrupa ve Arap ülkeleri, uluslararası istikrar gücünün, silahsızlandırmak için Hamas ile karşı karşıya gelmesine sıcak bakmıyor. Dolasıyla bu gücün oluşturulmasında da sıkıntılar olduğuna dikkat çekiliyor.

GAZZE İKİYE BÖLÜNECEK Mİ?

Reuters'e konuşan Avrupalı yetkililere göre Trump planı ilerleyemezse Gazze'nin de facto alarak Hamas ve İsrail'in kontrolündeki iki bölgeye ayrılması ihtimali var.

İsrail ordusu 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından halen Gazze'nin yüzde 53'ünü kontrolü altında tutuyor. Gazze Şeridi'nin Akdeniz kıyıları, tarım alanları, güneydeki Refah kenti ve Gazze kentinin bir bölümü İsrail'in denetiminde.

2 milyon kişi ise Hamas'ın kontrolünde genellikle çadır kampların bulunduğu ve yıkılmış yerleşim yerlerinin yer aldığı bölgelerde yaşıyor. İsrail'in kontrolündeki bu bölgelere girecek Gazzeleri kendisinin seçeceğine de dikkat çekiliyor.

Trump planının ilerletilememesi halinde yeniden yapılandırmanın da sadece İsrail'in kontrolündeki bölgelerde başlayacağı belirtiliyor.

“YILLARCA SÜRECEK TEHLİKELİ BİR BÖLÜNME”

Reuters'a konuşan uzmanlar bu durumun yıllarca sürecek tehlikeli bir bölünme olacağı uyarısı yaptı. Gazze'nin "de facto" bölünmesinin Filistin devletinin kurulmasını da zorlaştıracağı değerlendirmesi yapılıyor.