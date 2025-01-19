Trump'ın başkan yardımcısı JD Vance kimdir?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de merak konusu oldu. İşte, Trump'ın başkan yardımcısı JD Vance hakkında bilgiler...



JD VANCE KİMDİR?



İskoç-İrlanda kökenli beyaz bir işçi sınıfı aileden gelen JD Vance, James David Bowman adıyla 1984’te Middleton, Ohio’da dünyaya geldi.



Lise eğitiminin ardından 4 yıl deniz piyadesi olarak ABD donanmasında çalışan ve Irak’ta görev yapan JD Vance, ülkesine döndükten sonra Ohio State Üniversitesi’nde felsefe ve siyaset bilimi eğitimi tamamladı.



Sonrasında ise Yale Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam etti.



Hillbilly Elegy isimli bir anı kitabı kaleme alan JD Vance, bir süre biyoteknoloji alanında çalıştı.



Geçmişte Trump'ı eleştiren söylemleri olan ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor.



2022'de Ohio Senatörü seçilen Vance, evli ve 3 çocuk sahibi.

