Trump'ın Biden'dan intikamı. Beyaz Saray'a Biden'ın fotosu yerine otomatik kalem koydu
ABD Donald Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'a olan nefretini yeni bir şekilde gösterdi. Trump, Beyaz Saray'da ABD Başkanlarının yer aldığı bölüme, Biden'in fotoğrafı yerine "otomatik kalem" fotoğrafı koydu.
Beyaz Saray, bugün Oval Ofis'in hemen dışında, eski Başkan Biden hariç, ABD başkanlarının portrelerinin yer aldığı "Başkanlık Onur Yolu"nu açtı.
Beyaz Saray çalışanları ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan yolda, geçmiş başkanların altın çerçeveli fotoğrafları yer alıyordu. Ancak bu fotoğraflardan birisinde gariplik farkedildi.
Beyaz Saray, Biden'in fotoğrafının olması gereken yere, Biden'ın imzasını atan bir "otomatik imza" makinası görseli yerleştirmişti.
Trump'ın, Biden'e yönelik "otomatik kalem" benzetmesi yeni değil, fakat böyle bir adım atması da beklenmiyordu.
Trump ve arkadaşları seçim öncesinde, Biden'in zihinsel yeteneklerini kaybettiğini ileri sürerken sık sık, "otomatik kalem" nitelemesi yaptı.
Trump, Biden ve yardımcılarının zihinsel yeteneği olmadığını, af gibi önemli konuları eleştirmek için kullandı. Trump Biden'in birçok önemli kararı bilinçsiz aldığını ileri sürdü. Biden ve ekibi de bu iddialara sert karşılık verdi.
Trump, eylü ayı başında, The Daily Caller'a verdiği röportajda otomatik kalem portresini ima etmişti.. Hamle, siyasi tartışmaları alevlendirdi.
ABD Başkanı Trump, bu benzetmesinin bir adım ileriye taşıdı ve Beyaz Saray'daki "Başkanlık Onur Yolu" olarak bilinen bölüme, selefi Joe Biden'ın portresi yerine, belgeleri otomatik olarak imzalayan otomatik kalem illüstrasyonunu yerleştirdi.
BEYAZ SARAY ÇALIŞANLARI PAYLAŞTI
Değişiklik, Trump'ın yardımcılarından Margo Martin'in sosyal medya platformu X'te yayımladığı bir videoyla kamuoyuna duyuruldu.
Videoda, Ronald Reagan ve Bill Clinton gibi eski başkanların altın çerçeveli portrelerinin yanında, Biden için ayrılan bölümde yüzü yerine otomatik kalem çiziminin bulunduğu görüldü.
OTOMATİK KALEM NEDİR?
Otomatik kalem, fiziksel olarak bir kalem gibi çalışması için tasarlanmış bir araç. Programlanan bu araç, istenilen imzayı atabiliyor. Bir kalem veya başka bir yazı aracı, makinenin bir kolu tarafından tutulur ve kendisine tanımlanan imzayı atmaya başlar. Bu şekilde yüzlerce ve binlerce imza atılabilir.
Otomatik kalem veya robot kalem internette yaklaşık 250 dolara satın alınabiliyor. Robot kalem olarak da bilinen otomatik kalem, bir kişinin imzasını, elle ve orjinali yerine, bir araç ile atılması demek.
Uzun bir kolu olan ve kullanıcıların ortasına bir kalem takmalarına olanak tanıyan küçük bir yazıcıya benzeyen bu aracın, Amerikan siyasetinde uzun bir kullanım geçmişi var.
Bu cihazın, Eski ABD BaşkanıThomas Jefferson'dan bu yana başkanlar tarafından kullanıldığı da belirtiliyordu.
TRUMP DA OTOMATİK KALEM KULLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Hatta Trump'ın kendisi bile otomatik kalem kullandığını ancak "sadece çok önemsiz belgeler için" kullandığını söyledi.
Associated Press'e göre Trump, Mart ayında, "Örneğin, hoş bir şey olduğu için genç birine mektup göndermek için kullanabiliriz," demişti. Trump, "Biliyorsunuz, binlerce mektup alıyoruz; gençlere destek mektupları, kendini iyi hissetmeyen insanlardan vb. Ama afları ve imzaladığı her şeyi otomatik kalemle imzalamak utanç verici." açıklamasını yapmıştı.
TRUMP BU İDDİAYI SIK SIK YİNELEDİ
Trump, seçim faaliyetlerinden bu yana Biden'ın görev süresi boyunca belgeleri kendi el yazısıyla değil, otomatik kalemle imzaladığını öne sürüyordu.
Mart ayında, Biden'ın görev süresinin son günlerinde oğlu Hunter ve eski Cumhuriyetçi kongre üyesi Liz Cheney dâhil bazı isimlere verdiği toplu af kararına atıfta bulunan Trump, "Biden bunu kendisi imzalamadı, hatta neyi onayladığını bile doğru dürüst anlamadı" demişti.
BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA KONUSUYDU
Amerikan sağı, uzun süredir Biden'ın ciddi bilişsel zayıflıkları nedeniyle yönetim görevini yerine getiremediğini ve bu yüzden otomatik kalem kullanmak zorunda kaldığını iddia ediyor.
Ancak Biden'ın bu cihazı kullandığına dair herhangi bir kanıt sunulmuş değil.
Trump, mart ayında kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Biden'ın portresinin yerinde otomatik kalemin imza attığını gösteren bir karikatür paylaşmıştı.
Bu çizim, MAGA (Yeniden Büyük Amerika) taraftarları arasında popüler bir mizah unsuruna dönüşmüştü.
MAGA hareketi içinde etkili isimlerden Benny Johnson, gelişmeyle ilgili, "Biden’ın portresi aslında otomatik kalem. Başkan yalan söylemedi." dedi.
Beyaz Saray'ın resmi X hesabı da Martin'in videosunu alıntılayarak "kahkahadan gözyaşı döken" emojilerle paylaştı.
AP'de 18 Mart'ta yayınlanan bir haberde, muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage Foundation bünyesindeki Gözetim Projesi'nin, yakın zamanda Biden'ın imzasını taşıyan binlerce sayfalık belge üzerinde yaptığı analizde, aflar da dahil olmak üzere çoğunun otomatik kalemle yazıldığını tespit ettiğine dair haber yer almıştı.
BIDEN: KARARLARI ALAN BENDİM
Öte yandan, The New York Times'ın temmuz ayında yer verdiği habere göre, Biden'ın görevden ayrılmadan hemen önce verdiği çok sayıda af kararının nihai imza sürecinde, dönemin baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in dosyalarında, Biden'ın özel kalem müdürü Jeff Zients otomatik kalem kullanımına onay verdi.
Biden ise gazeteye yaptığı açıklamada, "Her af kararını kendi irademle aldım." dedi.
Ayrı bir yazılı açıklama da yayımlayan Biden, "Net konuşayım: Başkanlığım döneminde kararları ben aldım. Af kararlarını, başkanlık kararnamelerini, yasaları ve bildirgeleri ben imzaladım. Aksini iddia eden her şey saçma ve asılsızdır." diye konuştu.
Zients'in Temsilciler Meclisi Denetleme Komisyonunda Biden’ın akıl sağlığına dair yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.
Komisyon, eski başkanın af kararları ve otomatik kalem üzerinden imzaladığı iddia edilen icraatların farkında olup olmadığını da soruşturuyor.
Pew Araştırma Merkezine göre, Biden başkanlığı boyunca toplam 4 bin 245 af kararı verdi ve bunların yüzde 96'sı 2024 ekiminden 2025 ocak ayına kadar geçen son aylarda gerçekleşti.
Politico'de yer alan bir yazıda, "Bir başkanın otomatik kalem kullanımını düzenleyen belirli bir yasa bulunmuyor. Ancak Adalet Bakanlığı'nın kararı, Trump'ın Biden ve ekibini bu aracı yasadışı kullanmakla suçlamasını engellemedi ve Biden'ın ekibinin Biden'ın izni veya bilgisi olmadan belgeleri imzalamak için otomatik kalem kullandığını iddia etti." yorumu da yer almıştı.
- Etiketler :
- Donald Trump
- Joe Biden
- Beyaz Saray