Trump'ın Biden'dan intikamı. Beyaz Saray'a Biden'ın fotosu yerine otomatik kalem koydu

Beyaz Saray, bugün Oval Ofis'in hemen dışında, eski Başkan Biden hariç, ABD başkanlarının portrelerinin yer aldığı "Başkanlık Onur Yolu"nu açtı. Beyaz Saray çalışanları ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan yolda, geçmiş başkanların altın çerçeveli fotoğrafları yer alıyordu. Ancak bu fotoğraflardan birisinde gariplik farkedildi. Beyaz Saray, Biden'in fotoğrafının olması gereken yere, Biden'ın imzasını atan bir "otomatik imza" makinası görseli yerleştirmişti. Trump'ın, Biden'e yönelik "otomatik kalem" benzetmesi yeni değil, fakat böyle bir adım atması da beklenmiyordu. Trump ve arkadaşları seçim öncesinde, Biden'in zihinsel yeteneklerini kaybettiğini ileri sürerken sık sık, "otomatik kalem" nitelemesi yaptı. Trump, Biden ve yardımcılarının zihinsel yeteneği olmadığını, af gibi önemli konuları eleştirmek için kullandı. Trump Biden'in birçok önemli kararı bilinçsiz aldığını ileri sürdü. Biden ve ekibi de bu iddialara sert karşılık verdi. Trump, eylü ayı başında, The Daily Caller'a verdiği röportajda otomatik kalem portresini ima etmişti.. Hamle, siyasi tartışmaları alevlendirdi. ABD Başkanı Trump, bu benzetmesinin bir adım ileriye taşıdı ve Beyaz Saray'daki "Başkanlık Onur Yolu" olarak bilinen bölüme, selefi Joe Biden'ın portresi yerine, belgeleri otomatik olarak imzalayan otomatik kalem illüstrasyonunu yerleştirdi.

Beyaz Saray'daki Başkanlık Onur Yolu adı verilen bölümde, Trump portresinin yanında Biden yerine, "otomatik kalem" görseli yer aldı. Fotoğrafta, bu görsel, iki dönem seçildiği için iki fotoğrafı bulunan Trump'ın fotoğraflarının ortasında arasında yer aldı. Kaynak: Beyaz Saray sosyal medya X hesabı.

BEYAZ SARAY ÇALIŞANLARI PAYLAŞTI



Değişiklik, Trump'ın yardımcılarından Margo Martin'in sosyal medya platformu X'te yayımladığı bir videoyla kamuoyuna duyuruldu.



Videoda, Ronald Reagan ve Bill Clinton gibi eski başkanların altın çerçeveli portrelerinin yanında, Biden için ayrılan bölümde yüzü yerine otomatik kalem çiziminin bulunduğu görüldü.



OTOMATİK KALEM NEDİR?



Otomatik kalem, fiziksel olarak bir kalem gibi çalışması için tasarlanmış bir araç. Programlanan bu araç, istenilen imzayı atabiliyor. Bir kalem veya başka bir yazı aracı, makinenin bir kolu tarafından tutulur ve kendisine tanımlanan imzayı atmaya başlar. Bu şekilde yüzlerce ve binlerce imza atılabilir. Otomatik kalem veya robot kalem internette yaklaşık 250 dolara satın alınabiliyor. Robot kalem olarak da bilinen otomatik kalem, bir kişinin imzasını, elle ve orjinali yerine, bir araç ile atılması demek.



Uzun bir kolu olan ve kullanıcıların ortasına bir kalem takmalarına olanak tanıyan küçük bir yazıcıya benzeyen bu aracın, Amerikan siyasetinde uzun bir kullanım geçmişi var. Bu cihazın, Eski ABD BaşkanıThomas Jefferson'dan bu yana başkanlar tarafından kullanıldığı da belirtiliyordu.



Trump, Beyaz Saray'da yeni açılan Başkanlık Onur Yolu'nu inceliyor. Trump, kendi fotoğrafına bakarken, sağda Biden'in fotoğrafı yerine konulmuş "otomatik kalem" görseli yer alıyor. Kaynak: Beyaz Saray sosyal medya X hesabı.

TRUMP DA OTOMATİK KALEM KULLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ



Hatta Trump'ın kendisi bile otomatik kalem kullandığını ancak "sadece çok önemsiz belgeler için" kullandığını söyledi.



Associated Press'e göre Trump, Mart ayında, "Örneğin, hoş bir şey olduğu için genç birine mektup göndermek için kullanabiliriz," demişti. Trump, "Biliyorsunuz, binlerce mektup alıyoruz; gençlere destek mektupları, kendini iyi hissetmeyen insanlardan vb. Ama afları ve imzaladığı her şeyi otomatik kalemle imzalamak utanç verici." açıklamasını yapmıştı.



TRUMP BU İDDİAYI SIK SIK YİNELEDİ



Trump, seçim faaliyetlerinden bu yana Biden'ın görev süresi boyunca belgeleri kendi el yazısıyla değil, otomatik kalemle imzaladığını öne sürüyordu.



Mart ayında, Biden'ın görev süresinin son günlerinde oğlu Hunter ve eski Cumhuriyetçi kongre üyesi Liz Cheney dâhil bazı isimlere verdiği toplu af kararına atıfta bulunan Trump, "Biden bunu kendisi imzalamadı, hatta neyi onayladığını bile doğru dürüst anlamadı" demişti.

Beyaz Saray'da "Başkanlar" bölümünde Biden'ın fotoğrafının yerine otomatik kalem illüstrasyonu yerleştirildi.