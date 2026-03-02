Trump'ın boynundaki kırmızı leke gündem oldu. Beyaz Saray'dan açıklama var.
02.03.2026 23:04
Trump'ın bugün katıldığı etkinlikte çekilen boynundaki kızarıklığı gösteren fotoğraf.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Onur Madalyası töreninde boynunun sağ tarafındaki kırmızı leke ile gündüm oldu. Trump'ın daha önce ellerinde de morluklar görülmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Onur Madalyası törenine katıldı.
Törende çekilen çok sayıda fotoğrafta, Trump’ın boynunun sağ tarafında kırmızı bir leke görüldü.
Görüntülerde lekenin bulunduğu bölgede yer yer kabuklanmalar dikkat çekti.
Amerikan basınına yansıyan görüntülerle Trump'ın sağlık durumu yeniden güandem oldu.
DAHA ÖNCE DE ELLERİNDE MORLUK GÖRÜLMÜŞTÜ
Trump daha önce de ellerindeki belirgin morluklarla fotoğraflanmıştı. Söz konusu morlukların, başkanın yoğun el sıkışma temposundan kaynaklandığı ifade edilmişti.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın boynundaki kırmızı lekenin kullandığı cilt kreminden kaynaklandığı öne sürüldü. Açıklamada, Trump'ın söz konusu kremi birkaç hafta boyunca kullanacağı kaydedildi ve “Kızarıklığın birkaç haftada geçmesi bekleniyor” denildi.