Trump'ın büyük savunma planı: Demir Kubbe'ye karşı Altın Kubbe

İsrail'de önde gelen Times of Israel sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre hitabı sırasında "vatanı korumak için son teknoloji ürünü altın kubbeli füze savunma sistemi için fon sağlanmasını" istedi.



Trump, yaptığı konuşmada, "Odağımda en güçlü orduyu inşa etmek var. Vatanımızı korumak için Kongre'den ABD'de üretilen son teknoloji 'Altın Kubbe' füze kalkanını finanse etmesini istiyorum. Başkalarında- mesela İsrail'de var. Bizde de olmalı. Korunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



SAVUNMA SİSTEMİNİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ



Trump, yönetiminin füze savunma girişiminin adını resmi olarak "Amerika için Demir Kubbe" yerine "Amerika için Altın Kubbe" olarak değiştirdi.



Raporlar, değişikliğin ticari marka sorunları nedeniyle yapıldığını öne sürüyor, çünkü "Demir Kubbe" İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defence'in tescilli ticari markası.



DEMİR KUBBE'DEN İLHAM ALDI



ABD yönetiminin, temel konsepti korurken yasal çatışmalardan kaçınmak için isim değişikliğini tercih ettiği öne sürüldü. Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı kararnamede programa "Amerika için Demir Kubbe" adı verildiği ancak 25 Şubat'ta "Altın Kubbe" olarak değiştirildiği aktarıldı.



Proje, ABD'nin tamamını balistik, hipersonik ve seyir füzelerinden gelebilecek tehditlere karşı savunabilecek çok katmanlı bir kalkan öngörüyor.



İsrail'in Demir Kubbe'sinden ilham alan sistem, önemli ölçüde daha büyük ölçekte çalışmayı hedefliyor.

