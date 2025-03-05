Trump'ın büyük savunma planı: Demir Kubbe'ye karşı Altın Kubbe
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin güvenliği sağlamak için oluşturduğu büyük savuma planını açıkladı. Bu plana göre ABD'nin tıpkı İsrail'deki "Demir Kubbe" gibi bir "Altın Kubbe" savunma sistemine sahip olması hedefleniyor. Uzay tabanlı sensörlere sahip olması planlanan sistem daha büyük ölçekte tehditlere yönelik çalışmayı hedefliyor.
İsrail'de önde gelen Times of Israel sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre hitabı sırasında "vatanı korumak için son teknoloji ürünü altın kubbeli füze savunma sistemi için fon sağlanmasını" istedi.
Trump, yaptığı konuşmada, "Odağımda en güçlü orduyu inşa etmek var. Vatanımızı korumak için Kongre'den ABD'de üretilen son teknoloji 'Altın Kubbe' füze kalkanını finanse etmesini istiyorum. Başkalarında- mesela İsrail'de var. Bizde de olmalı. Korunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
SAVUNMA SİSTEMİNİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
Trump, yönetiminin füze savunma girişiminin adını resmi olarak "Amerika için Demir Kubbe" yerine "Amerika için Altın Kubbe" olarak değiştirdi.
Raporlar, değişikliğin ticari marka sorunları nedeniyle yapıldığını öne sürüyor, çünkü "Demir Kubbe" İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defence'in tescilli ticari markası.
DEMİR KUBBE'DEN İLHAM ALDI
ABD yönetiminin, temel konsepti korurken yasal çatışmalardan kaçınmak için isim değişikliğini tercih ettiği öne sürüldü. Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı kararnamede programa "Amerika için Demir Kubbe" adı verildiği ancak 25 Şubat'ta "Altın Kubbe" olarak değiştirildiği aktarıldı.
Proje, ABD'nin tamamını balistik, hipersonik ve seyir füzelerinden gelebilecek tehditlere karşı savunabilecek çok katmanlı bir kalkan öngörüyor.
İsrail'in Demir Kubbe'sinden ilham alan sistem, önemli ölçüde daha büyük ölçekte çalışmayı hedefliyor.
UZAY TABANLI SENSÖR KULLANILACAK
Girişimin önemli bir bileşeni, gelen tehditlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve imha edilmesine olanak tanıyan uzay tabanlı sensörleri ve önleyicileri içerecek.
ABD Uzay Kuvvetleri, savunma sisteminin potansiyel mimarisini geliştirmek üzere bir teknik ekip kurmuş durumda.
Üst düzey bir ABD Hava Kuvvetleri yetkilisine göre bu strateji düşman bombardıman uçaklarını Amerikan topraklarına füze fırlatmadan önce durdurmayı hedefliyor.
REAGAN'IN SAVUNMA SİSTEMİ GİRİŞİMİ
Trump, 1983'te ortaya atılan ve ABD'yi olası füzel saldırılarına karşı koruyacağı iddia edilen Stratejik Savunma Girişimi'ni (SSG) hatırlattı.
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından açıklanan uzay tabanlı savunma sistemine atıfta bulunarak, "Başkan Ronald Reagan nükleer saldırılara karşı etkili bir savunma inşa etmeye çalıştı. Bu program birçok teknolojik ilerlemeye yol açmış olsa da, amacına ulaşılamadan iptal edildi" dedi.
Reagan'ın projesini hayata geçirecek teknolojinin 1983'te mevcut olmadığını belirten Trump, şu anda mümkün olduğunu vurguladı.
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