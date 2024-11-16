Trump'ın çevresi Musk'tan rahatsız

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump ile Elon Musk'ın arasındaki yakınlığın Trump'ın yakın çevresinde rahatsızlığa yol açtığı bildirildi.



ABD'li haber sitesi Page Six'te yer alan haberde Musk'ın Trump'ın Florida’daki malikânesi Mar-a-Lago’dan ayrılmadığı belirtildi.

Önemli görüşmelere katılan Musk, ulusal güvenlik toplantısında da yer aldı. Ayrıca idari pozisyon adayları için değerlemelerde bulundu.



Kaynaklara göre Musk’ın artan rolü, Trump’ın yakın çevresinin dışlanmış hissetmesine neden oldu.



Trump'ın bütün gününü Musk’la birlikte geçirdiği ifade edilirken, eski arkadaşları ve danışmanları ile eskisi kadar vakit geçirmediği iddia edildi.



Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini açıklamıştı.