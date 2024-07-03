Trump’ın cezası ne zaman belli olacak? "Sus payı" davasında erteleme kararı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki tarihi "sus payı" davasında, 11 Temmuz’da açıklanacak olan ceza hükmü 18 Eylül’e ertelendi. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde “mutlak dokunulmazlığa” sahip olduğuna karar vermişti.

Trump’ın cezası ne zaman belli olacak? "Sus payı" davasında erteleme kararı

’nin eski Başkanı , geçtiğimiz haftalarda hakkında açılan tarihi "sus payı" davasında kendisine yönetilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Suçlu bulunmasının ardından 11 Temmuz’da hakkındaki cezanın açıklanacağı duruşma ertelenmesine karar verildi.

Trump’ın avukatları Todd Blanche ve Emil Bove, söz konusu davada mahkumiyetin bozulması yönünde savunma yapmayı talep etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın anayasal yetkileri dahilinde yaptığı eylemlerde “mutlak dokunulmazlığa” sahip olduğuna, kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar vermişti.

RESMİ EYLEM İDDİASI

Avukatlar, Yargıç Juan Merchan'a gönderdikleri mektupta, savcıların davada Trump'ın başkanken yaptığı sosyal medya paylaşımları ve konuşmaları da dahil olmak üzere resmi eylemlerini içeren kanıtlar sunduklarını savunarak, "Bu resmi eylemlere ilişkin kanıtlar asla jürinin önüne konulmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre, savcılar resmi olmayan eylemlerle ilgili ceza davalarında resmi eylemlerle ilgili kanıtları kullanamazlar.

DURUŞMA 18 EYLÜL'E ERTELENDİ

Yargıç Juan Merchan, Trump'ın avukatlarının talebini dikkate alarak, Trump’a kendisini savunma şansı vermek için cezanın açıklanacağı duruşmayı 18 Eylül’e erteledi.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın iddiasının "dayanaktan yoksun" olduğu belirtildi.

TRUMP'IN SUS PAYI DAVASI

Trump ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla yargılandığı davada 31 Mayıs’ta 12 kişilik jüri tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Bir ceza yargılamasında jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump, cezasının açıklamasının ardından kararı temyize götüreceğine açıklamıştı.

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