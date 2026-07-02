Trump'ın çıkışı sonrası Suriye'den dikkati çeken mesaj

Suriye Dışişleri Bakanı Esad el Şibani, bugün Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, çıkarların gerektirmesi halinde Lübnan Hizbullah 'ı ile görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

Şibani, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Hizbullah 'ın müttefiki olan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de aralarında yer aldığı Lübnan hükümet liderleriyle görüştü.

Bu temas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'daki Hizbullah yapılanmasıyla mücadele için Suriye güçlerinin devreye girmesi olasılığını gündeme getirmesinin ardından gerçekleştirilen ilk ziyaret niteliği taşıyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara, daha önce Suriye güçlerinin Lübnan topraklarına gireceğine yönelik iddiaları asılsız söylentiler olarak nitelendirip yalanlamıştı.

Suriye'yi şu an yöneten eski muhalifler ve askeri komutanlar, eski Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine destek vermek amacıyla Suriye'de konuşlanan Hizbullah unsurlarına karşı uzun yıllar boyunca savaşmıştı.

Suriye'de iktidara gelen yeni yönetim , 14 yıllık iç savaşın yaralarını sarmaya çalışan ülkede istikrarı korumak adına askeri adımlarını ve ittifak dengelerini hassasiyetle yürütüyor.

Lübnan resmi haber ajansının aktardığı açıklamalarında Şibani, bugünkü görüşmelerinde Hizbullah dosyasının gündeme gelmediğini ancak Suriye tarafının grup ile bir araya gelmeye açık olduğunu kaydetti. Ajans, Şibani'nin açıklamalarına dair henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un ofisinden yapılan açıklamada ise komşu ülkeler Suriye ve Lübnan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin istikrarını arzuladığı, Şam yönetiminin Lübnan'ın iç işlerinde taraf tutmayacağı konusunda Şara'nın Aoun'a güvence verdiği aktarıldı.

Yeni Şam yönetimi, ABD, İsrail ve İran arasındaki bölgesel çatışmaların büyük oranda dışında kalmayı tercih ediyor.

Diğer yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da geniş çaplı yıkıma yol açan askeri bir çatışma içinde İsrail ile savaşıyor. ABD öncülüğünde yürütülen çatışmaları durdurma girişimleri askeri hareketliliği azaltsa da kalıcı barışı henüz sağlayamadı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'da çok sayıda sivil kayba yol açmasını eleştirdikten sonra Ahmed el Şara ile Hizbullah ile mücadele konusunu görüştüğünü açıklamıştı.

Trump açıklamasında, "İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini önerdim, çünkü dürüst olmak gerekirse bu işi onların çok daha iyi yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ŞAM YÖNETİMİ ÇATIŞMAYA ÇEKİLMEKTEN KAÇINIYOR

Suriye resmi medyasında yer alan haberlere göre Devlet Başkanı Ahmed el Şara, bu açıklamaların ardından Suriye güçlerinin Lübnan'a gireceğine dair söylentilerin tamamen asılsız olduğunu dile getirdi.

Reuters haber ajansının mart ayında yayımladığı bir haberde, ABD'nin Suriye'yi, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yardımcı olmak üzere Lübnan'ın doğusuna askeri güç göndermeye teşvik ettiği aktarılmıştı.

Ancak Şam yönetiminin, Ortadoğu'daki savaşın içine çekilmekten ve hem Suriye hem de Lübnan'daki mezhepsel hassasiyetleri tetiklemekten çekindiği için bu misyona sıcak bakmadığı bildirilmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise ABD'nin Suriye'yi Lübnan'a güç göndermeye teşvik ettiğine dair haberleri yalanlayarak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.