Trump'ın Çin planı: Şi ile yüz yüze görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek APEC Zirvesi’ne katılmadan önce Çin’i ziyaret etmeyi düşündüğü öğrenildi.

South China Morning Post'un çok sayıda kaynağa dayandırarak aktardığı habere göre, Çin lideri Şi Cinping Güney Kore’de yapılacak APEC etkinliği çerçevesinde bir araya gelebilir.

"ANLAŞMASI ZOR BİRİ OLARAK" NİTELENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.



Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.



Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.



Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.



Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Trump, Çin Devlet Başkanı'na ilişkin ise, "Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri." ifadelerini kullanmıştı.

